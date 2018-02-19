В Челябинской области возбудили дело об изнасиловании воспитанников детдома

В Челябинской области 51-летнему мужчине предъявлено обвинение в совершении преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних детей, сообщили в региональном управлении СКР. Уголовное дело было возбуждено по заявлениям руководства детдома и опекунов воспитанников, переданных в их семьи.

«По уголовному делу признаны потерпевшими 7 несовершеннолетних детей. Кроме того, возбуждено и расследуется уголовное дело о халатности по факту не надлежащего исполнения должностными лицами органов социальной защиты служебных обязанностей, в рамках которого будет дана уголовно-правовая оценка действиям должностных лиц органов опеки и детского дома», — рассказали следователи.

Как пишет портал 74.ru , в интернате сирот насиловали массово. Во всех историях, рассказанных пострадавшими ребятами, фигурируют одни и те же люди — четверо педагогов детдома и двое посторонних мужчин. Сотрудники интерната могли получать деньги за сутенерство.

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