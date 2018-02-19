Основной предвыборный инстинкт

Флешмоб #МнеНеДали

Девушка и парень сидят за барной стойкой в клубе и улыбаются. Вдруг она вскакивает и тянет спутника за руку подальше от танцпола. Прислонившись к стенке, молодые люди начинают томно вздыхать и целоваться. «Погоди, тебе есть восемнадцать?» — спрашивает девушка. «Конечно, я уже взрослый», — продолжая глубоко вздыхать, отвечает парень. «А ты сегодня голосовал?» — «Нет, нафига?» — «Тогда какой же ты взрослый?» — охлаждает пыл собеседника девушка и возвращается на танцпол, оставляя молодого человека в растерянности.

Стоп-кадр из видеоролика

«Девушка круто отшила парня»

Фото: youtube.com



NT

Это краткий пересказ ролика «Девушка круто отшила парня», запустившего флешмоб #МнеНеДали в соцальных сетях. Сейчас он размещен в паблике соцсети «ВКонтакте» «Только для взрослых», принадлежащем журналу Maxim. Сообщество в основном содержит эротические фотографии моделей, снабженные надписью «Выборы 18.03.2018». В посте указано, что авторы видео — «какие-то ребята из Кирова», которые планируют подать свою работу на Каннский кинофестиваль, если она наберет миллион просмотров. За два дня до того, как «Только для взрослых» запустил флешмоб, 14 февраля, ролик вышел на youtube-канале продакшн-студии «Росвидео» (сейчас оригинал с 600 тыс. просмотров удален, доступна версия из кэша Google). Так что «Девушка круто отшила парня» снимали не «какие-то ребята из Кирова», а вполне себе профессионалы. Как указано на сайте компании, «Росвидео» занимается созданием корпоративных фильмов и презентационных проектов. Среди клиентов указаны МТС, Tele2, «Газпром», «Норильский никель», Сбербанк и «Лукойл». Как утверждает в разговоре сгенеральный продюсер компании «Росвидео» Андрей Дмитриев, видео сделано по собственной инициативе, а не по заказу: «Сидели, креативили, и пришла идея — все как обычно. Захотели сделать что-то неформальное, потому что нас достала унылая политическая реклама последних лет. Мы просто решили сделать свой вариант и, на наш взгляд, нашли интересную идею». Также он говорит, что ролик компания удалила не по собственной инициативе, «его скрыл YouTube», а «Росвидео» уже подала апелляцию.

«Росвидео» занимается созданием корпоративных фильмов и презентционных проектов. Среди клиентов МТС, Tele2, «Газпром», «Норникель», Сбербанк и «Лукойл». Как утверждает генеральный продюсер Андрей Дмитриев, видео сделано по собственной инициативе



Несмотря на профессиональную съемку, 88 тыс. подписчиков паблика «Только для взрослых» и годовую подписку на журнал Maxim в качестве приза за самую грустную историю, пока флешмоб #МнеНеДали популярностью не пользуется. Постов по хэштегу в Instagram всего 21, во «ВКонтакте» тоже не очень много — в основном сообщения о запуске флешмоба. «Лента.ру» сообщает, что «откровениями поделились» колумнист Russia Today Максим Кононенко, журналист Игорь Мальцев и писатели Митя Самойлов, Лена Самсонова и Александр Гутин.

По советам пародистов

Паблик «Только для взрослых» — не единственный, который используется для привлечения интереса к президентским выборам во «ВКонтакте». Существуют несколько групп — «Новости», «Главные новости» и другие с подобными называниями, которые наполнены скопированным новостным контентом и используются для размещения таргетированной рекламы в этой социальной сети. От их имени появляются объявления, призывающие прийти 18 марта на избирательные участки и проголосовать.

Также по соцсетям гуляют два вирусных ролика, авторство которых установить проблематично, но, судя по актерскому составу, они явно сняты профессионалами. В одном беременная девушка торопит таксиста, имитируя схватки, но приезжает на избирательный участок и успевает опустить бюллетень в урну в 19:59, за минуту до закрытия.

Если ты не пойдешь на выборы, тебя ограничат в праве посещения туалета, а в твою квартиру подселят гея, которого бросил партнер



Стоп-кадр из видеоролика

с участием Сергея Бурунова

Фото: youtube.com



Во втором ролике — пародист «Большой разницы» и актер дубляжа Сергей Бурунов накануне выборов спорит с женой, стоит ли на них идти. Мужчина считает, что «и без тебя выберут». Ночью ему снится сон, где за ним в пятьдесят два года приходят из военкомата, сын просит 4 млн рублей на оплату охраны в школе, государство подселило к ним гея, которого бросил партнер, а количество посещений туалета ограничено. И герой Бурунова решает идти на выборы, окончательно потеряв границу между сном и явью.



Обычно далекий от политики телеканал ТНТ также работает на повышение явки с помощью комедийного жанра. В фирменных заставках, где любимые зрителями персонажи обычно шутят или поздравляют с праздниками, периодически мелькает миниатюра про выборы. Участница Comedy Woman и резидентка Comedy Club Марина Кравец спорят о том, какая это «галочка». Последняя показывает руками стройную фигуру, явно имея в виду подругу Галочку, ее напарница показывает галочку, которую нужно поставить в бюллетене. Миниатюра заканчивается надписью «Приходи на выборы 18 марта».

Старец Афанасий против Навального

Афонский старец Афанасий в своем

видеоблоге призывает прийти на выборы

Фото: youtube.com

В соцсетях о выборах неожиданно заговорили и те, кто обычно обходит политику стороной. Например, начинающий видеоблогер и опытный афонский старец Афанасий призывает прийти на выборы, которые он называет «заранее срежессированным спектаклем на кремлевских политкухнях», и забрать свой бюллетень с собой. У Афанасия даже есть подробная презентация, поясняющая, что такой способ для протестного голосования лучше бойкота и участия в митингах и демонстрациях. То есть лучше, чем тактика Алексея Навального.



Прежде за явку агитировали и другие представители Русской православной церкви, в том числе патриарх Кирилл.

Столь же неожиданный интерес проявила к актуальной политике популярная instagram-блогерша Алена Болдина, чьи посты преимущественно посвящены рассказам о жизни в Дубае. Она опубликовала пост с размышлениями «о свободе и демократии в России». «Все пойдут на Президентские в марте? Я пойду, только не знаю за кого голосовать. Мама бы меня убила за такие слова, потому что лучше Путина никого нет, по ее мнению. Да, и вообще как-то простые люди все за него. В Москве бизнес и интеллигенция, — те только отделываются шуточками в сторону ВВ. А вот «народ» готов последнюю рубашку на себе рвать за нашего резидента. Так и есть или я ошибаюсь?» — взывает к своим почитателям знаток отдыха в Арабских Эмиратах (орфография и пунктуация оригинала сохранены. — NT).

Еще в августе РБК сообщал, что в Кремле разработали целую digital-стратегию привлечения молодежи на выборы через поисковики и социальные сети. Похоже, она уже реализуется.