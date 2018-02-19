Основной предвыборный инстинкт

Флешмоб #МнеНеДали
Девушка и парень сидят за барной стойкой в клубе и улыбаются. Вдруг она вскакивает и тянет спутника за руку подальше от танцпола. Прислонившись к стенке, молодые люди начинают томно вздыхать и целоваться. «Погоди, тебе есть восемнадцать?» — спрашивает девушка. «Конечно, я уже взрослый», — продолжая глубоко вздыхать, отвечает парень. «А ты сегодня голосовал?» — «Нет, нафига?» — «Тогда какой же ты взрослый?» — охлаждает пыл собеседника девушка и возвращается на танцпол, оставляя молодого человека в растерянности.
«Девушка круто отшила парня»
Фото: youtube.com
«Росвидео» занимается созданием корпоративных фильмов и презентционных проектов. Среди клиентов МТС, Tele2, «Газпром», «Норникель», Сбербанк и «Лукойл». Как утверждает генеральный продюсер Андрей Дмитриев, видео сделано по собственной инициативе
Несмотря на профессиональную съемку, 88 тыс. подписчиков паблика «Только для взрослых» и годовую подписку на журнал Maxim в качестве приза за самую грустную историю, пока флешмоб #МнеНеДали популярностью не пользуется. Постов по хэштегу в Instagram всего 21, во «ВКонтакте» тоже не очень много — в основном сообщения о запуске флешмоба. «Лента.ру» сообщает, что «откровениями поделились» колумнист Russia Today Максим Кононенко, журналист Игорь Мальцев и писатели Митя Самойлов, Лена Самсонова и Александр Гутин.
По советам пародистов
Паблик «Только для взрослых» — не единственный, который используется для привлечения интереса к президентским выборам во «ВКонтакте». Существуют несколько групп — «Новости», «Главные новости» и другие с подобными называниями, которые наполнены скопированным новостным контентом и используются для размещения таргетированной рекламы в этой социальной сети. От их имени появляются объявления, призывающие прийти 18 марта на избирательные участки и проголосовать.
Также по соцсетям гуляют два вирусных ролика, авторство которых установить проблематично, но, судя по актерскому составу, они явно сняты профессионалами. В одном беременная девушка торопит таксиста, имитируя схватки, но приезжает на избирательный участок и успевает опустить бюллетень в урну в 19:59, за минуту до закрытия.
Если ты не пойдешь на выборы, тебя ограничат в праве посещения туалета, а в твою квартиру подселят гея, которого бросил партнер
с участием Сергея Бурунова
Фото: youtube.com
Во втором ролике — пародист «Большой разницы» и актер дубляжа Сергей Бурунов накануне выборов спорит с женой, стоит ли на них идти. Мужчина считает, что «и без тебя выберут». Ночью ему снится сон, где за ним в пятьдесят два года приходят из военкомата, сын просит 4 млн рублей на оплату охраны в школе, государство подселило к ним гея, которого бросил партнер, а количество посещений туалета ограничено. И герой Бурунова решает идти на выборы, окончательно потеряв границу между сном и явью.
Обычно далекий от политики телеканал ТНТ также работает на повышение явки с помощью комедийного жанра. В фирменных заставках, где любимые зрителями персонажи обычно шутят или поздравляют с праздниками, периодически мелькает миниатюра про выборы. Участница Comedy Woman и резидентка Comedy Club Марина Кравец спорят о том, какая это «галочка». Последняя показывает руками стройную фигуру, явно имея в виду подругу Галочку, ее напарница показывает галочку, которую нужно поставить в бюллетене. Миниатюра заканчивается надписью «Приходи на выборы 18 марта».
Старец Афанасий против Навального
видеоблоге призывает прийти на выборы
Фото: youtube.com
В соцсетях о выборах неожиданно заговорили и те, кто обычно обходит политику стороной. Например, начинающий видеоблогер и опытный афонский старец Афанасий призывает прийти на выборы, которые он называет «заранее срежессированным спектаклем на кремлевских политкухнях», и забрать свой бюллетень с собой. У Афанасия даже есть подробная презентация, поясняющая, что такой способ для протестного голосования лучше бойкота и участия в митингах и демонстрациях. То есть лучше, чем тактика Алексея Навального.
Прежде за явку агитировали и другие представители Русской православной церкви, в том числе патриарх Кирилл.
Столь же неожиданный интерес проявила к актуальной политике популярная instagram-блогерша Алена Болдина, чьи посты преимущественно посвящены рассказам о жизни в Дубае. Она опубликовала пост с размышлениями «о свободе и демократии в России». «Все пойдут на Президентские в марте? Я пойду, только не знаю за кого голосовать. Мама бы меня убила за такие слова, потому что лучше Путина никого нет, по ее мнению. Да, и вообще как-то простые люди все за него. В Москве бизнес и интеллигенция, — те только отделываются шуточками в сторону ВВ. А вот «народ» готов последнюю рубашку на себе рвать за нашего резидента. Так и есть или я ошибаюсь?» — взывает к своим почитателям знаток отдыха в Арабских Эмиратах (орфография и пунктуация оригинала сохранены. — NT).
Еще в августе РБК сообщал, что в Кремле разработали целую digital-стратегию привлечения молодежи на выборы через поисковики и социальные сети. Похоже, она уже реализуется.