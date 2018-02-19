Ответка за подвиги «трактористов»





Фото: rusvst.ru

История про батальонную тактическую группу, уничтоженную американской артиллерией и авиацией на берегу Евфрата, обрастает деталями и подробностями, обнаруживания которых вовсе не желает российское начальство. Уже не маргиналы вроде бывшего министра обороны самопровозглашенной ДНР Игоря Гиркина-Стрелкова или атамана калининградских казаков, не авторы многочисленных постов в социальных сетях — три крупнейших мировых информационных агентства, Associated Press, Reuters, Bloomberg, опубликовали репортажи, в которых говорится, что в ходе американских бомбовых ударов были убиты несколько десятков россиян. Так, в статье Reuters со ссылкой на российских военных медиков утверждается, что госпитали Минобороны набиты ранеными, вывезенными из Сирии. Представитель МИДа Мария Захарова признала факт гибели 5 россиян (правда, оговорившись, что предстоит расследовать вопрос об их гражданстве).

Совершенно не принципиально то, сколько именно россиян погибло — полтора десятка или полторы сотни. Принципиально другое — первый раз за шестьдесят с лишним лет, с войны в Корее, американцы и русские сошлись в непосредственном боестолкновении



Лучше высказался Трошев Андрей Николаевич, которого ранее некоторые СМИ называли руководителем ЧВК «Вагнер» (сам «Вагнер» — отставной подполковник армейского спецназа Дмитрий Уткин ныне, как сообщают, занят ресторанным бизнесом Евгения Пригожина, против которого только что спецпрокурором США Миллером были выдвинуты обвинения): «На лбу, ..., себе напиши: в Сирии погибло 14 добровольцев. За... вы уже все вместе сопли там жевать и сказки рассказывать в своих статейках, все вместе сопли на мельницу врагов наматываете». «А что касается ваших там домыслов, то, что вы пишете, и <...> расследования — никто никого не бросил. Если бы Родина бросала, нас бы уже давно не было, да и вас, кстати, тоже», — с изысканной вежливостью сообщил этот господин сайту Pravda.ru.





Бойцы группы «Вагнера» Фото: defence.ru

Впрочем, сам этот спор выглядит довольно глупо. На самом деле, совершенно не принципиально то, сколько именно россиян погибло — полтора десятка или полторы сотни. Принципиально другое — первый раз за шестьдесят с лишним лет, с войны в Корее, американцы и русские сошлись в непосредственном боестолкновении.

У красной черты

Далеко не случайно высшие чины Пентагона — от шефа военного ведомства США Джеймса Мэттиса до командующего авиацией Центрального командования генерала Джеффри Харригиана, который и отвечал непосредственно за применение авиации, — сейчас старательно валяют дурака. Зафиксировали, мол, выдвижение проасадовских сил (при этом несколько дней наблюдали их концентрацию на Восточном берегу Евфрата), запросили русских, те ответили — ни сном ни духом, ну мы и разнесли эту колонну. И хоть американские журналисты раз десять под разным соусом задавали один и тот же вопрос: «Вы знали, по кому нанесли удар?» — американские военные абсолютно не в курсе, кто именно оказался под ударом их самолетов и вертолетов. При этом никто не обращает внимания на очевидные вопросы, которые возникают при анализе этой версии. Следует признать, что американские военные разведчики уж очень нелюбопытны, если они несколько дней безучастно наблюдали за концентрацией «враждебных сил», даже не пытаясь выяснить, из кого эти враждебные силы состоят.

Время полета B-52 до района удара из Катара — около полутора часов. Бой длился около трех часов. «Стратегов» или держали в постоянной готовности, или они уже находились в воздухе. Это наводит на мысль, что боестолкновение представляло собой показательную порку



Бомбардировщик В-52

Фото: commons.wikimedia.org

Дальше — больше. Пожалуй, самое сенсационное в брифинге генерала Харригиана — это то, что в ударе участвовали стратегические бомбардировщики В-52. Эти самолеты базируются в Катаре и на острове Диего-Гарсия. Время полета до района удара из Катара — около полутора часов. Бой длился около трех часов. Конечно, можно допустить, что стратегические бомбардировщики прибыли в самом конце боестокновения, чтобы отбомбиться по остаткам группы (скорее всего, именно такой версии и будет придерживаться американское военное командование).



Однако куда более вероятно, что «стратегов» или держали в постоянной готовности, или они уже находились в воздухе. Это наводит на мысль, что боестолкновение представляло собой показательную порку.

Показательная порка

Фирменным стилем российской политики стали так называемые «секретные операции», которые ни для кого не являются секретом. «А ну-ка докажите», — вот фраза, которую регулярно повторяют Владимир Путин и Сергей Лавров. Это касается и тайной войны на Донбассе, и вмешательства во внутреннюю политику других стран, включая США, и наземной операции в Сирии, и использования режимом Асада химического оружия. Расчет на то, что не существует такого суда с присяжными, где можно было бы предъявить доказательства вины ядерной державы в нарушении международного права. Достаточно вспомнить, как Россия заблокировала возможность создания международного суда по расследованию расстрела малайзийского Boeing в небе над Донбассом.

И вот, в конце концов, те, кому надоели издевательские объяснения про «трактористов и шахтеров», которые получают танки и орудия в «военторге», решили сыграть по российским правилам. И прислали ответку. Утверждаете, что весь батальон состоит из «ихтамнетов»? Отлично, если там нет русских, мы уничтожим эту группу. А уж вы потом выкручивайтесь как знаете…

Таким образом, американцы перешли красную черту, возле которой испуганно топтались последние 60 лет. Вопреки общераспространенным представлениям, ни на Ближнем Востоке, ни в Афганистане граждане СССР и США не вступали в непосредственное военное противоборство.

Те, кому надоели издевательские объяснения про «трактористов и шахтеров», которые получают танки и орудия в «военторге», решили сыграть по российским правилам. И прислали ответку. Утверждаете, что весь батальон состоит из «ихтамнетов»? Отлично, если там нет русских, мы уничтожим эту группу



Первые настоящие военные столкновения произошли между ВВС США и 64-м авиационным корпусом советской армии, размещенным в Китае во время корейской войны начала 1950-х годов, где бывшие сторонники по антигитлеровской коалиции оказались по разные стороны фронта. Советские летчики прикрывали северокорейские и китайские войска. На стороне будущей Южной Кореи была международная коалиция, имевшая статус войск ООН и возглавляемая США. Советские пилоты носили китайскую форму и имели китайские документы. Однако участие русских мгновенно стало секретом Полишинеля: пилоты во время боев общались уж точно не по-китайски. Но даже на пике военного противостояния США не рискнули объявить о непосредственном участии советских летчиков в боях.

Много лет спустя Пол Нитце, бывший помощником президента Трумэна, признался, что написал тогда секретный меморандум о том, стоит ли предавать гласности участие советских летчиков в боях. Правительство США решило, что делать этого нельзя. Ведь возмущение американцев могло привести к непредсказуемым последствиям. В том числе к ядерной войне. Похоже, сейчас, скрывая, что американцы знали, по кому наносят удар, стороны точно также пытаются избежать наихудшего развития событий.

Спустя 60 лет повторяется почти тот же сценарий, который заставляет официальных представителей врать и мямлить, дабы избежать худшего. Целый ряд российских и американских экспертов полагают, что в условиях общей деградации двусторонних отношений цепочка инцидентов и столкновений в ходе локальных конфликтов в третьих странах, например в Сирии, может привести к необратимому сценарию. Остается лишь надеяться, что в Москве и в Вашингтоне эту опасность тоже осознают.