Кандидат с бородой и старыми тезисами





Фото: yavlinsky.ru

Верен себе

Встреча с постоянным участником почти всех президентских выборов, кандидатом в президенты-2018 от партии «Яблоко» Григорием Явлинским проходила в киноцентре гостиницы «Москва» — месте недорогом, на 400 мест, но как бы еще в центре города, у самой Александро-Невской лавры. И как будто специально рекламный видеоролик мероприятия начинался чередой образов церковных владык и святых, плавно перетекших в фотографии российских реформаторов последних двух веков. Аккурат на крупной фотографии Андрея Сахарова, под торжественные звуки попурри из русской музыкальной классики на сцену поднялся сам Явлинский.

«Уже 5 лет в нашей стране остановился экономический рост! — трагическим голосом начал Григорий Алексеевич. — Экономическая система исчерпала свой потенциал, такое уже было, и нельзя допускать, чтобы такое повторилось. И то, что произойдет 18 марта, это очень серьезно — Путин вместе с его системой исчерпал себя полностью, страна в очень серьезном положении». Явлинский был верен себе: надо тратить деньги на медицину, а не на помощь Асаду, бороться с бедностью, каждому гражданину — отдельное жилье и т. д. Впрочем, в зале собрались в основном сочувствовавшие: публика слушала с придыханием и прерывала выступление лидера аплодисментами.



«Зачем вы пишите это на диктофон? — оживился сосед слева. — Я вот его уже двадцать лет слушаю, он и тогда это говорил, вы что, забыли?» На уточняющий вопрос, зачем же тогда приходить в этот зал, если здесь не прозвучит ничего нового, почитатель Явлинского ответил: «А вдруг он что-то неожиданное скажет?» И отправил на сцену очередную записку.

«Зачем вы пишите это на диктофон? — оживился сосед слева. — Я вот его уже двадцать лет слушаю, он и тогда это говорил, вы что, забыли?»



«Сегодняшняя политика Путина привела страну в изоляцию, — продолжал между тем Явлинский. — Мы же столько ежегодно теряем! Наша страна должна нормализовать отношения с Европой, с Украиной — у нас еще есть возможность это нормализовать». На вопрос корреспондента NT — будет ли он разбираться с фактами пыток и избиений в полиции, участившимися в последнее время в Петербурге, Явлинский ответил максимально обтекаемо: «Когда я был депутатом петербургского законодательного собрания, я внес законопроект, защищающий права граждан, что предполагало видеозапись всех контактов гражданина с правоохранителем, — сообщил он. — Я разработал целую схему, что должно было исключить пытки, издевательства. Вот когда я стану президентом, это будет моей важнейшей задачей!»

На вопрос о гибели наемников в Сирии Явлинский сообщил, что два дня назад официально обратился к Путину с требованием ответить, что произошло в Сирии, но внятного ответа пока не получил



Но когда корреспондент NT настойчиво потребовал ответа не про светлое завтра, а про реальное сегодня, Явлинский рассказал, что как раз в этот день обсуждал ситуацию с пытками и издевательствами полицейских с петербургским омбудсменом Александром Шишловым. И пообещал добиться проверки фактов и наказания виновных через прокуратуру.

На вопрос о гибели наемников ЧВК «Вагнер» в Сирии Явлинский сообщил, что два дня назад официально обратился к Путину с требованием ответить, что произошло в Сирии, действительно ли там погибло много россиян, было ли там прямое столкновение со Штатами, но внятного ответа пока не получил.





Фото: yabloko.ru

«Яблоко» размножается делением

Когда-то Санкт-Петербург называли «яблочной» столицей. В 1998 году «Яблоко» едва не получило большинство в городском парламенте, ее представители работали в команде губернатора Владимира Яковлева, а главный из них — многолетний (с 2004 года) начальник ФАС Игорь Артемьев — был первым вице-губернатором и возглавлял комитет финансов. «Яблоко» долгое время оставалось ведущей оппозиционной силой в городе. За исключением одного созыва оно имело и имеет до сих пор свою фракцию в городском парламенте. Однако всю свою историю петербургское «Яблоко» раскалывалось, пока не раскололось окончательно.

С самого начала в петербургском отделении партии были две фракции — молодые яблочники, которых возглавлял Артемьев, и менее молодые во главе с демократом первой волны, университетским преподавателем и депутатом Михаилом Амосовым. 2004 году, проиграв думские выборы, Артемьев возглавил ФАС и уехал в Москву, оставив вместо себя Максима Резника. Во внутрипартийной борьбе с Резником Амосов опирался на Явлинского и своего товарища, неутомимого яблочного публициста Бориса Вишневского. Резник же стремительно завоевывал очки как яркий оратор и лидер уличного протеста. В 2011 году «Яблоко» добилось впечатляющего успеха на выборах в городской парламент — 12,5%, что дало партии 6 мест. Они поделились поровну между «амосовскими» и «резниковскими», при этом в «амосовской» части был и сам Явлинский, возглавлявший список партии на выборах и не отказавшийся от мандата после победы. Сразу после выборов Резника обвинили в «сговоре с фальсификаторами» выборов.

Скандал длился почти год и был ярким. В конце 2012 года Резника и всех его друзей исключили из партии. Фракция «Яблока» раскололась ровно пополам. А после осенних выборов 2016 года у «Яблока» в заксе осталось только два места. Их заняли Михаил Амосов и Борис Вишневский. Но монолитность рядов сохранить не удалось: уже в начале следующего год Амосов был снят с поста главы петербургского отделения партии. Поскольку избрать своего председателя заговорщики не смогли (Амосов контролировал бóльшую часть делегатов партийной конференции), все руководство петербургского отделения партии было распущено по решению Москвы. И пребывает в таком статусе до сих пор.

«Меня спрашивают, почему не привлекаете Шлосберга?» — с выражением прочитал Григорий Алексеевич. И ответил коротко и уверенно: «Привлекаем, еще как!» И перешел к следующей записке



Фото: yavlinsky.ru

Но местные расколы местную публику не интересовали — спрашивали о том, почему в нынешней президентской кампании почти не задействован самый яркий из федеральных руководителей партии, псковский яблочник Лев Шлосберг. «Меня спрашивают, почему не привлекаете Шлосберга?» — с выражением прочитал Григорий Алексеевич. И ответил коротко и уверенно: «Привлекаем, еще как!» И перешел к следующей записке. Сосед, пославший эту записку, разочарованно натянул куртку и поплелся к выходу. А со сцены ему вслед раздавалось: когда я стану президентом, буду добиваться снятия санкций и сделаю, чтобы люди в Крыму жили спокойно, чтобы госкорпорации платили взнос в Пенсионный фонд.



Впрочем, поток обещаний длился недолго. «Господа, спасибо, что пришли, Григорию Алексеевичу нужно успеть на самолет!» — на том и попрощались.