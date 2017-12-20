Прощание с другом

Саша Шаталов, последнее селфи,

20 декабря 2017 года



Он стал широко известен благодаря телевидению. В 1990-е, когда телевизор еще был средством информации, Саша Шаталов вел на разных каналах программы, посвященные книгам и писателям. Он был необычайно, несвойственно времени интеллигентен, это впечатляло не меньше, чем сами передачи, — а в них была новизна и чувствовалась поистине энциклопедическая образованность автора и ведущего. В NT он тоже пришел с литературой — в нашем журнале было опубликовано его интервью (одно из последних) с Василием Аксеновым. А в том, что он стал регулярно печататься в NT, «виновата» Валерия Ильинична Новодворская, она познакомила с ним меня, в ту пору редактора культурного раздела, и с тех пор он стал не просто постоянным, а верным нашим автором. Невозможно сосчитать, сколько статей он написал для журнала — полагаю, несколько сотен, а в последние годы писал едва ли не в каждый номер. Так получилось, что он, литературный человек (поэт, литкритик, издатель), в NT писал в основном о художниках и выставках (сам этому удивлялся, хотя что тут удивительного — он был редким знатоком советского неформального искусства и современной западной живописи). Недавно он написал мне, что готовит книгу о художниках-нонконформистах, и значительную ее часть составят публикации в NT — о Немухине, Яковлеве, Рабине, Звереве, Булатове и других современных художниках.



Он все знал о русском авангарде, о наших и западных модернистах, о современной фотографии. Ни одна сколько-нибудь интересная выставка в Москве и Петербурге не прошла мимо его внимания: была замечена, проанализирована, точно и профессионально оценена. Но статьи Шаталова не были простыми рецензиями: это были эссе о художниках и картинах, широко и малоизвестных, написанные с привлечением не интернета, чем пробавляются сейчас многие рецензенты, а огромного объема литературы.

Последняя Сашина публикация у нас в журнале была совсем недавно, в конце января, это был небольшой кусочек из его последней книги о художниках, посвященный Оскару Рабину, о котором (как и о многих других) он снял фильм. Так несправедливо распоряжается жизнь, что рано уходят талантливые, работоспособные, активные, по-человечески невероятно интересные люди.



Таким был наш друг и коллега Александр Шаталов.

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