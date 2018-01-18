Спасти демократию





Источник: freedomhouse.org

Демократия столкнулась с самым серьезным кризисом за последние десятилетия, считают эксперты Freedom House, мониторинговой организации, которая вот уже несколько десятилетий отслеживает ситуацию со свободами и правами человека во всем мире. В 2017 году стало окончательно ясно: базовые принципы либеральной демократии, включая свободные и честные выборы, защита прав меньшинств, свобода прессы и верховенство закона, во всем мире поставлены под удар. Уменьшение политических и гражданских свобод наблюдается в 71 государстве, только в 35 наметились некоторые улучшения. 2017 год стал двенадцатым годом последовательного снижения показателей свободы во всем мире, говорится в докладе «Кризис демократии», опубликованном американской неправительственной организацией Freedom House.

Источник: freedomhouse.org



В документе подводятся итоги 2017 года и дается прогноз на 2018-й: 45% стран останутся свободными (25% несвободными и 17% частично свободными), свободными же людьми можно будет назвать 39% населения земного шара, 37% — не имеющими свобод, 24% — обладающими ими лишь частично.





Источник: freedomhouse.org



Провал вместо успеха

Страны, которые еще десять лет назад, казалось, обещали стать «историями успеха», например, Турция и Венгрия, сегодня скатываются в авторитарное правление. Военный режим в Мьянмне, который в 2010 году вроде бы приоткрылся для демократических изменений, в 2017-м устроил шокирующую этническую чистку мусульман-рохинджа. Популисты правого толка получили места в парламентах Франции, Голландии, Германии и Австрии.

Экспертов беспокоит усиление репрессий в Турции и неоднозначные изменения в Саудовской Аравии, тревожные тенденции в Польше.





Но, возможно, еще большие опасения у экспертов Freedom House вызывают настроения современной молодежи, которая почти совсем не помнит длительную борьбу против фашизма и коммунизма и может потерять веру и интерес к демократической системе как таковой. Сама идеи демократии, говорится в докладе, была так запятнана, что теперь вызывает опасную апатию у новых поколений.

Россия и Китай

Москва и Пхеньян едины в своем понимании демократии как угрозы их политическим режимам. К чему это может привести? Ответ, по мнению экспертов Freedom House, очевиден. Подмена глобальных демократических норм авторитарными практиками будет означать, что все чаще победа на выборах действующего главы государства будет предрешена. Это также будет означать, что среди СМИ будут преобладать пропагандистские «рупоры», деятельность которых, в первую очередь, будет направлена на маргинализацию оппозиции. Нынешний же глава государства, наоборот, все больше будет преподноситься как всемогущий, сильный и преданный национальной идее лидер. Кроме того, это будет означать государственный контроль в сфере интернета и в соцсетях посредством цензуры и активных манипуляций: лжи, фейков и навязывания государственного «месседжа». И, в конце концов, это будет означать еще больше коррупции, несправедливости и безнаказанного злоупотребления властью на всех уровнях государства.

Россия Владимира Путина, говорится в докладе, провела уже не одну кампанию по дезинформации перед выборами в таких странах, как США, Франция и Германия. Она наладила связи с ксенофобскими политическими партиями по всей Европе, угрожала или вторгалась на территорию своих ближайших соседей, служила альтернативным источником военной помощи для ближневосточных диктаторских режимов. Эксперты констатируют: главная цель России — разрушить демократические государства и институты, которые их связывают (например, Европейский союз).

Но роль Москвы как «спойлера» меркнет на фоне Пекина: китайский режим стремится к настоящему, глобальному лидерству. И для этого у Поднебесной есть все необходимые ресурсы. Китай уже создал глобальный пропагандистский и цензурный аппарат, пытается влиять посредством своих экономических и других связей на демократические страны, такие как Австралия и Новая Зеландия, поддерживает авторитарные режимы и диктатуры в Юго-Восточной Азии и в Африке, вынуждает разные страны репатриировать китайских граждан, ищущих убежища за рубежом.

Больше не лидер

Одной из наиболее важных причин спада демократии, который достиг рекордно низкого значения в 2017 году, Freedom House считает отказ США от своей исторической роли защитницы демократии. Раньше, несмотря на множественные ошибки правительства США, американский народ и его лидеры в целом понимали, что защищать права людей в других странах — это правильно с точки зрения морали и выгодно для самой Америки: угрозы США всегда исходили, прежде всего, от стран с недемократическими режимами. Но затянувшиеся войны в Афганистане и Ираке, равно как и мировой экономический кризис, связались в понимании людей в единое целое: они решили, что продвижение демократии теперь слишком дорого им стоит.

Администрация Обамы в своих внешнеполитических заявлениях продолжала защищать демократические идеалы, но следовать им на деле у нее получалось далеко не всегда. В 2017 году администрация Трампа сделала эту тенденцию еще более явной. Лозунг «Америка прежде всего», изначально придуманный изоляционистами, не желавшими участия США в войне против фашизма, нанес еще больший удар по традицонным понятиям коллективной глобальной безопасности и по принципам взаимовыгодной торговли. Враждебность и скептицизм нынешней администрации в отношении международных обязательств в сфере экологии, контроля над вооружениями и других соглашений подтвердили: Америка отказывается от политики, которой следовала в течение последних 70 лет.

Беспрецедентная эрозия демократических стандартов наблюдается и внутри самой Америки.





В 2017 году, как никогда прежде, основные институты демократии подверглись атаке со стороны новой администрации, которая откровенно ниспровергает принятые нормы этики. Эксперты Freedom House напоминают, что президент Трамп часто смешивает заботы о своей бизнес-империи с ролью президента, на высокие посты назначает членов своей семьи или лоббистов и отказывается следовать политике прозрачности управления, которую соблюдали его предшественники.

В августе 1968 года, когда советские танки вошли в Чехословакию, чтобы подавить Пражскую весну, маленькая группа диссидентов собралась на Красной площади в Москве и развернула плакаты, один из которых гласил: «За вашу и нашу свободу». «Почти 50 лет спустя мы должны возродить этот дух транснациональной демократической солидарности и сопротивления авторитаризму», — призывает Freedom House



За вашу и нашу свободу

Когда людей в мире спрашивают об их политических предпочтениях, первенство они отдают демократическим идеалам: честным выборам, свободе слова, транспарентному госуправлению, эффективному ограничению полномочий полиции, спецслужб, армии и т.д.





Увеличить

Однако в XXI веке стало значительно тяжелее создавать и поддерживать все эти условия в одной стране, когда их игнорируют в другой. Авторитарные режимы в России и Китае, например, осознали: чтобы удержать власть внутри своей страны, они должны запретить открытые дебаты, преследовать диссидентов и компрометировать демократические институты в других странах. «Граждане и лидеры демократических стран обязаны сегодня признать: чтобы сберечь свою свободу, они должны защищать права людей, исповедующих идеалы свободы и демократии, в других странах. Реалии глобального мира таковы, что наши судьбы взаимосвязаны», — заключают эксперты.

Freedom House напоминает, что в августе 1968 года, когда советские танки вошли в Чехословакию, чтобы подавить Пражскую весну, маленькая группа диссидентов собралась на Красной площади в Москве и развернула плакаты, один из которых гласил: «За вашу и нашу свободу». «Почти 50 лет спустя мы должны возродить этот дух транснациональной демократической солидарности и сопротивления авторитаризму», — призывает Freedom House.

Подготовила Наталья Фролова