Чиков: число уголовных дел о военных «фейках» выросло до 161

С марта по меньшей мере 132 человека стали фигурантами уголовных дел о военных «фейках» в России. Об этом глава международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков сообщил в своем Telegram-канале.

«С начала осени вновь пошел рост числа уголовных дел о военных фейках. Фигурантами статьи 207.3 УК РФ с марта стали 132 человека. Некоторых из них обвиняют в нескольких эпизодах. Большинство из них — 117 человек — известны», — написал правозащитник.

Лишь в сентябре стало известно о 12 новых уголовных делах в отношении семи человек, а в октябре-ноябре — о преследовании таких оппозиционных политиков и журналистов, как Максим Кац*, Владимир Осечкин, Петр Верзилов* и Дмитрий Колезев. Все они эмигрировали из России. Также известно об одном случае преследования фиугарнтов за пределами России — речь идет о бурятской журналистке Евгении Балтатаровой*, которую уже дважды задерживали в Казахстане.

Среди новых фигурантов, появившихся осенью, больше всего гражданских активистов и журналистов — таких насчитывается 22 и 12 человек соответственно. Обвиняемыми также становятся обычные люди, которы разместили ту или иную информацию, противоречащую официальной позиции Минобороны РФ, в своих соцсетях.

Половина фигурантов проходит по части 2 статьи 207.3, которая относится к категории тяжких и предполагает наказание от 5 до 10 лет лишения свободы. Остальным вменяют часть 1 — она небольшой тяжести и предполагает до трех лет лишения свободы.

Всего за пределами России находятся 34 фигуранта. Несмотря на это, многих заочно заключают под стражу, объявляют в розыск и арестовывают их имущество. Среди них писатель Дмитрий Глуховский*, журналисты Дмитрий Гордон*, Андрей Солдатов, Майкл Наки*, Руслан Левиев, Александдр Невзоров*, Илья Красильщик*, Мария Овсянникова, блогер Вероника Белоцерковская* и экс-депутат Госдумы Илья Пономарев*. Еще 22 человека находятся под стражей: среди них Илья Яшин*, Владимир Кара-Мурза*, Дмитрий Талантов, Михаил Афанасьев и Сергей Михайлов.

По 13 уголовным делам суды уже вынесли свои решения, еще 19 — находятся на рассмотрении в судах первой инстанции. Всего было прекращено два уголовных дела — одно на стадии следствия за отсутствием состава преступления, второе —судом с принятием воспитательных мер к несовершеннолетнему.

Обвинительный приговор, предполагающий лишение свободы, получили четверо осужденных — московский муниципальный депутат Алексей Горинов (7 лет общего режима), сотрудник мэрии Элисты Алтан Очиров (3 года общего режима), житель Крыма Александр Тарапон (2,5 года строгого режима) и житель Тюмени Эдуард Щербаков (уже освободился).

*Минюст России считает всех перечисленных лиц иностранными агентами.