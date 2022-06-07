Писателя Дмитрия Глуховского обвинили в дискредитации армии

Юрист и правозащитник Павел Чиков сообщил, что на писателя Дмитрия Глуховского завели уголовное дело о дискредитации вооруженных сил России (ч.2 ст.207.3 УК РФ). МВД объявило его в розыск.

Уголовное дело возбудили 17 марта за пост в Instagram. Глуховский добавил, что в качестве отягчающего обстоятельства указано «обвинение президента России в развязывании войны с Украиной»‎.

«В качестве отягчающих обстоятельств — обвинение Президента РФ в развязывании войны с Украиной. Готов повторить все, что там сказано: «Остановите войну! Признайте, что это война против целого народа и остановите ее!» — написал писатель.

Защищает Глуховского адвокат Вероника Полякова.

Как сообщает «Интерфакс», писателя заочно арестовали 13 мая. решение вынес Басманный суд Москвы.