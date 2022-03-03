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Главред Republic* Дмитрий Колезев сообщил об отъезде из России

03.03.2022

Он объяснил это тем, что государство считает людей, подобных ему, нежелательными

Главный редактор Republic Дмитрий Колезев сообщил, что решил на время уехать из России. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Друзья, я решил на время уехать из России. Мне непросто далось такое решение, но разговоры с близкими склонили чашу весов в его пользу. Я понимаю, что в данный момент и в ближайшем будущем государство считает людей, подобных мне, “нежелательными”. Я хочу продолжать писать и говорить что думаю, но, наверное, какое-то время это лучше делать, сменив географию.

Я принял решение после начала войны, во многом на меня эмоционально повлияло то, что многие россияне поддержали эту войну. Я впервые в жизни почти физически ощутил, что просто должен находиться где-то в другом месте, что не хочу и не могу быть сейчас в этой стране. Надо или идти и делать что-то такое, за что тебя, вероятно, посадят в тюрьму, или уезжать.

Это индивидуальное решение, я хочу подчеркнуть, что у каждого своя ситуация, свой опыт, свое желание. Сейчас многие уезжают, но еще больше людей остаются. Я думаю, на самом деле, что я перестраховываюсь, мой отъезд не такой уж вынужденный. Пусть этот факт не будет для вас аргументом к принятию того или иного решения о собственном будущем. Тут все индивидуально.

Я пишу здесь об этом, потому что было бы нечестным умолчать о своем отъезде.

У всех в голове сейчас апокалиптичные прогнозы, но я думаю, что реальность в России все-таки окажется не такой страшной, как рисуется многим. В любом случае, украинцам и Украине сейчас намного хуже и страшнее.

Я продолжаю работу как главный редактор платформы Republic, продолжаю вести телеграм-канал, писать статьи и записывать ролик для ютуба. Завтра, надеюсь, получится записать новый выпуск подкаста “Колезев & Микитась”».

Источник

Накануне об отъезде из России объявил главный редактор телеканала «Дождь» Тихон Дзядко.

*Republic и «Дождь» включены Минюстом России в реестр «иностранных агентов»

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