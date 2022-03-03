Главред Republic* Дмитрий Колезев сообщил об отъезде из России

Главный редактор Republic Дмитрий Колезев сообщил, что решил на время уехать из России. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Друзья, я решил на время уехать из России. Мне непросто далось такое решение, но разговоры с близкими склонили чашу весов в его пользу. Я понимаю, что в данный момент и в ближайшем будущем государство считает людей, подобных мне, “нежелательными”. Я хочу продолжать писать и говорить что думаю, но, наверное, какое-то время это лучше делать, сменив географию.

Я принял решение после начала войны, во многом на меня эмоционально повлияло то, что многие россияне поддержали эту войну. Я впервые в жизни почти физически ощутил, что просто должен находиться где-то в другом месте, что не хочу и не могу быть сейчас в этой стране. Надо или идти и делать что-то такое, за что тебя, вероятно, посадят в тюрьму, или уезжать.

Это индивидуальное решение, я хочу подчеркнуть, что у каждого своя ситуация, свой опыт, свое желание. Сейчас многие уезжают, но еще больше людей остаются. Я думаю, на самом деле, что я перестраховываюсь, мой отъезд не такой уж вынужденный. Пусть этот факт не будет для вас аргументом к принятию того или иного решения о собственном будущем. Тут все индивидуально.

Я пишу здесь об этом, потому что было бы нечестным умолчать о своем отъезде.

У всех в голове сейчас апокалиптичные прогнозы, но я думаю, что реальность в России все-таки окажется не такой страшной, как рисуется многим. В любом случае, украинцам и Украине сейчас намного хуже и страшнее.

Я продолжаю работу как главный редактор платформы Republic, продолжаю вести телеграм-канал, писать статьи и записывать ролик для ютуба. Завтра, надеюсь, получится записать новый выпуск подкаста “Колезев & Микитась”».

Источник

Накануне об отъезде из России объявил главный редактор телеканала «Дождь» Тихон Дзядко.

*Republic и «Дождь» включены Минюстом России в реестр «иностранных агентов»