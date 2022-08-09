В Хакасии продлили на два месяца содержание под стражей главреду «Нового фокуса» Афанасьеву

Верховный суд Республики Хакасия продлил на два месяца меру пресечения в виде заключения под стражей главному редактору издания «Новый фокус» Михаилу Афанасьеву, который находится в СИЗО вот уже четыре месяца. Об этом сообщает Центр защиты прав СМИ.

Как уточнили в правозащитном центре, Афанасьеву вменяют распространение «фейк-ньюс» о вооруженных силах РФ с использованием служебного положения (ч.2 ст. 207.3 УК РФ). Интересы журналиста в суде представляют адвокат от Центра защиты прав СМИ Елена Илюшенко и защитник от международной правозащитной группы «Агора» Владимир Васин.

Следствие на заседании утверждало, что в рамках уголовного дела были допрошены около 100 человек, но этого недостаточно, поскольку дело представляет особую сложность.

Поводом для возбуждения уголовного дела стала публикация на сайте издания «Новый фокус», в которой говорилось о сотрудниках правоохранительных органов, отказавшихся участвовать в боях в Украине. После публикации этого текста в квартирах Афанасьева и его матери прошли обыски с изъятием документов, техники и носителей информации. Кроме того, следователи допрашивали его супругу.

Журналист Михаил Афанасьев прославился на всю Россию благодаря уголовному делу о «распространении в сети Интернет заведомо ложных сведений», которое на него завели за публикации о трагедии на Саяно-Шушенской ГЭС в 2009 году. В конечном счете расследование прекратили «за отсутствием состава преступления».