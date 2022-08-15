В Новосибирске прекратили дело о «дискредитации» армии РФ в отношении депутата Пироговой

Суд в Новосибирске прекратил производство по административному делу о «дискредитации» армии РФ в отношении депутата Хельги Пироговой. Соответствующая карточка появилась на сайте Центрального районного суда Новосибирска, обратили внимание «Сибирь.Реалии»*.

Формальным поводом к прекращению производства стало возбуждение в отношении Пироговой уголовного дела о распространении «фейков» о российской армии по тому же составу — твиту о похоронах добровольцев, который впоследствии был удален.

После возбуждения уголовного дела Пирогова уехала из России в Грузию. 4 августа стало известно об объявлении ее в розыск по уголовному делу о распространении «фейков» о российской армии. Поводом стал ее комментарий в соцсетях к публикации «Медиазоны»* о похоронах погибших в Украине добровольцах. Донос на Пирогову написал коллега-депутат, после глава СК Александр Бастрыкин распорядился возбудить в отношении нее уголовное дело.

Впоследствии МВД объявило в розыск активистов новосибирского отделения «Весны» Владимира Аржанова и Екатерину Александрову, которые работали помощниками Пироговой. В отношении молодых людей возбудили уголовное дело о мошенничестве (ч. 1 ст. 159 УК РФ).

*«Сибирь.Реалии» Минюст РФ считает «иностранным агентом»