В Новосибирске проверят депутата из-за комментария к статье «Медиазоны»*

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Донос на Пирогову написал вице-спикер парламента Новосибирской области и бывший военный Андрей Панферов. Он сказал, что в городском Совете Новосибирска часть депутатов «сформировала фашистско-бандеровское звено» и занимается «подрывом государственности на площадке городского Совета».

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Депутат Новосибирской городской думы Хельга Пирогова сделала в Twitter комментарий к тексту «Медиазоны»* о погибших в Украине добровольцах. Ее возмутило, что родственники радуются компенсации, пышным похоронам, а не живому человеку. Этот комментарий увидел ее коллега и написал донос в Следственный комитет, сообщила Пирогова.

Глава СК Александр Бастрыкин лично поручил местному СК проверить комментарий Пироговой. При этом ее коллега-депутат возможно и не видел изначальный пост.

«Не уверена, что он видел изначальный твит и его контекст, но его обращение было полно высокопарных слов, эмоций и гнева, что неудивительно — если опираться только на статью того помоечного сми, гневом вполне можно преисполниться. Причём на любое сообщение, даже если это будет цитата из Лермонтова, никакой конкретики, главное побольше эмоциональных слов добавить», — рассказала Пирогова.

Речь шла о добровольцах, которые погибли в Украине. Хельгу Пирогову возмутило, что «родственники, которые только что потеряли мужа, брата, сына, не то что скорбят по тому, что их близкого человека больше нет, они восхищаются, что им организовали хорошие похороны с богатым столом, полдеревни пригласить можно».

«Правда, даже положенных выплат пока не дали, но что поделать. Мой твит со скрином был о том, что людей настолько загнали в нищету, что они не живому человеку радуются, а хорошему застолью, такой повод! Я не представляю, как нормальный адекватный человек безэмоционально может воспринимать такое», — добавила депутат.

Завтра ее вызвали на депутатскую комиссию по этике. Материалы передадут в прокуратуру и СК.

*«Медиазону» Минюст России считает «иностранным агентом».