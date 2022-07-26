В ЕС назвали решение «Газпрома» о сокращении поставок политическим

Глава отдела энергетической политики Европейского Союза Кадри Симсон назвала вчерашнее решение «Газпрома» о сокращении поставок газа в Европу политически мотивированным. В Кремле это отрицают. Между тем в ЕС приняли чрезвычайный план по экономии ресурсов. Reuters разбирается, как это скажется на экономике Европы.

По словам Симсон, технических причин для ограничения поставок газа нет.

«Это политически мотивированный шаг, и мы должны быть к этому готовы. И именно поэтому упреждающее снижение нашего спроса на газ является мудрой стратегией», — сообщила она на встрече министров энергетики стран ЕС в Брюсселе.

В ЕС между тем договорились большинством голосов о чрезвычайном плане по экономии. Потребление газа к концу марта 2023 года должно сократиться на 15%. План начнет действовать с 1 августа. Он принят большинством стран.

Российские энергоносители составляли в Европе до 40% общего объема ввозимого газа и до 30% нефти. По данным Кремля, решение о сокращении поставок до 20% от максимального объема газопровода связано с проблемами техобслуживания. В ЕС обвинили Россию в энергетическом шантаже.

С начала украинского конфликта политики ЕС неоднократно говорили о необходимости сократить зависимость от российского газа, поскольку Россия может отключить газ этой зимой. Для экономики Германии это будет означать экономическую рецессию, нанесет ущерб потребителям, уже пострадавшим от стремительного роста инфляции. Москва говорит, что не заинтересована в полном прекращении поставок газа в Европу.

Сегодня украинская сторона сообщила, что «Газпром» без предварительного уведомления резко увеличил давление в трубопроводе на границе России и Украины. Это может привести к аварийным ситуациям вплоть до разрывов трубопроводов.

По информации Reuters, Россия наносит удары по странам, которые поддерживают Украину. При этом после атаки на порты Украины есть сомнения, что Россия будет выполнять условия соглашения по зерну, которое подписали в Стамбуле 22 июля.

Сегодня украинские военные сообщили об ударах российских крылатых ракет на юге и о том, что украинские силы поразили цели противника. Со стороны Черного моря выпустили ракету по Одессе. По словам местных властей, добавили журналисты Reuters, пострадала портовая инфраструктура в Николаеве.

На Россию и Украину приходилось до начала конфликта около трети мирового экспорта пшеницы. Турция, Россия, ООН и Украина договорились 22 июля, что в течение 120 дней стороны не будут атаковать торговые суда в Черном море. Москва отмахнулась от опасений сторон, что сделка может быть сорвана из-за российской атаки на Одессу в субботу, заявив, что она нацелена только на военную инфраструктуру.

Но в Белом доме считают, что атака поставила под сомнение доверие к России. В США будут внимательно следить за выполнением обязательств по зерновой сделке. Украина тем временем сообщает, что первую партию зерна отправят на этой неделе из Черноморска, а из других портов — на следующей.

«Мы также продолжим активно изучать с международным сообществом другие варианты увеличения экспорта Украины по сухопутным маршрутам», — говорится в сообщении Белого дома.

По словам главы российского МИД Сергея Лаврова, для экспорта зерна нет барьеров, и ничто в сделке не мешает Москве атаковать военную инфраструктуру. В Кремле также считают, что ООН должна обеспечить снятие ограничений на экспорт российских удобрений и других товаров, чтобы сделка по зерну заработала.

