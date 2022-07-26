«Газпром» без предупреждения повысил давление на газопроводе на границе с Украиной

ВВС сообщает, что на газопроводе «Уренгой–Помары–Ужгород» «Газпром» без предупреждения резко повысил давление на участке возле госграницы России и Украины. Оператор газотранспортных сетей Украины опасается, что такие действия могут привести к аварийным ситуациям.

По заявлению оператора, «Газпром» должен уведомлять о таких действиях и предоставить информацию о причинах такого поведения. Генеральный директор ОГТСУ Сергей Макогон добавляет, что особенно опасным такой шаг выглядит для Европы, после того как «Газпром» снова снизил транзит через «Северный поток-1».

Вчера в «Газпроме» сообщили о планах по сокращению поставок газа в Европу. По оценкам DPA, по трубопроводу будет поступать до 20% номинального объема. Российская компания сообщила, что проблемы связаны с ремонтом турбины Siemens. Но в самой Siemens сказали, что не видят связи между турбинами и сокращением поставок газа из России.

Ранее компания направляла одну турбину на ремонт в Канаду. ЕС сделало исключение и постановила вернуть ее в Россию — для возобновления поставок газа, санкции это не нарушает, заверили в ЕС. Более того, Siemens передал России права на ремонт оборудования. Сейчас, пишет Reuters, отремонтированная в Канаде турбина, из-за задержки доставки которой, по мнению Москвы, ограничивается пропускная способность газопровода «Северный поток», готова к поставке в Россию, но «Газпрому» необходимо предоставить таможенные документы, чтобы она состоялась.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призывала готовиться к полному отключению газа Россией. По ее словам, это наступит рано или поздно. Но пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков говорил, что в вопросе поставок российского газа в Европу нет никакой политики.

«Здесь нет никакой политики, здесь есть последствия тех ограничений, которые ввели сами европейцы, и сами европейцы страдают от этих ограничений», — цитирует его слова «Коммерсант».

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в своем Twitter оценил российскую газовую войну.

«Путинская газовая война против Европы — прямое продолжение его войны в Украине. Он будет наносить вред везде, где только сможет. Он будет использовать любую зависимость Европы от России, чтобы разрушить обычную жизнь каждой европейской семьи. Единственный путь — жестко бить в ответ и избавляться от любой зависимости», — написал он.Фото: РИА Новости