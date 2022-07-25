«Газпром» снова сообщил о снижении поставок газа

«Коммерсант» сообщает, что «Газпром» останавливает эксплуатацию еще одной турбины Siemens. Это приведет к ограничению поставок газа по «Северному потоку» с 27 июля. В Европу будет поступать не более 33 млн кубометров газа в сутки. По оценкам DPA, объем поставок составит 20% от планового. Ранее, при первой остановке работы газопровода, о которой объявили в июне, объем ресурсов оценивали в 60% от запланированного суточного объема (около 100 млн кубометров газа в сутки), а после — до 40% мощности (67 млн куб. м в сутки).

Сейчас «Газпром» аргументирует ремонт окончанием срока межремонтной наработки до капитального ремонта (в соответствии с предписанием Ростехнадзора и с учетом технического состояния двигателя). Остановка турбины будет на КС «Портовая».

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в интервью агентству DPA призвала готовиться к полному отключению газа Европе. Она назвала Россию ненадежным поставщиком и добавила, что Европа должна быть готова к худшему варианту — полной остановке поставок газа рано или поздно.

Полностью покончить с зависимостью от российского газа в Европе хотят не позднее 2027 года. Страны ЕС уже сейчас должны снизить потребление российского газа таким образом, чтобы к марту следующего года экономия составила 15% (45 млрд кубометров), заявила Урсула фон дер Ляйен. Financial Times сообщила, что несколько стран ЕС разработали план, предусматривающий сокращение потребления российского газа. По проекту при ограниченных поставках будут учитывать степень зависимости и потребности каждой из стран ЕС. Для критически важных отраслей рынка ЕС планируют сделать исключения. По мнению председателя Еврокомиссии, в этом вопросе Европа должна работать сообща.

По информации «Коммерсанта», ЕС вложит 300 млрд евро в проекты по экономии газа и переходу к возобновляемым источникам энергии. Восполнить недостающий объем газа могут благодаря новым контрактам с США и Норвегией.

При этом ВВС сообщили, что Клаус Мюллер, глава Федерального сетевого агентства Германии, регулирующего рынок газа, написал, что германские газохранилища «наконец-то» начали пополняться необходимыми темпами. К 23 июля они были заполнены на 65,91%. По его оценкам, при нынешних темпах задача заполнения хранилищ на три четверти к 1 сентября была бы выполнима.

Первые ограничения поставок начались со стороны «Газпрома» 16 июня. Работу газопровод возобновил 21 июля. Тогда остановка была связана с ремонтом турбины. По информации «Коммерсанта», 24 июля Siemens Energy передала «Газпрому» экспортную лицензию Канады, позволяющую монтировать и транспортировать газовые турбины для «Северного потока». Теперь для ввоза турбины в Россию «Газпром» должен изменить базис доставки машины из канадского Монреаля на конечный пункт в РФ.

Подробнее: в материале The New Times «Газовая война в Европе»





Фото: ТАСС