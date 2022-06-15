Из-за санкций «Газпром» сокращает объемы поставок газа

Агентство dpa сообщило о том, что у компании Siemens возникли проблемы с ремонтными работами: из-за санкций начались задержки. «Газпром» из-за этого сократит максимальные объемы поставок по газопроводу «Северный поток-1».

Ремонт потребовался для газоперекачивающего агрегата. Теперь можно поставить через газопровод около 60% от запланированного суточного объема — это около 100 млн кубометров газа в сутки.

Для Германии «Северный поток-1» — основной газопровод для поставок российского газа. Ранее поставки остановили по газопроводу «Ямал-Европа». Также значительно сократился объем поставок через Украину.

В Германии планируют спасти от банкротства дочку «Газпром Германия ГмбХ». Кредит может составить от 9 до 10 млрд долларов евро ​​через государственный банк развития KfW. С 1 апреля российская государственная компания отделилась от своей немецкой дочки. Сейчас предприятие передано под государственное управление.