DW*: в ЕС приняли чрезвычайный план по сокращению потребления газа

Сегодня на специальной встрече в Брюсселе страны ЕС приняли чрезвычайный план по сокращению потребления газа, сообщает DW*. Его утвердили большинством голосов. К апрелю 2023 года потребление должно сократиться на 15%.

Чрезвычайный план потребовался в ответ на уже второе сокращение поставок газа, которое объявил «Газпром» с 27 июля. Помимо ограничения потребления, предполагается возможность объявления тревоги в рамках ЕС в случае широкомасштабного дефицита газовых поставок.

По экономии ресурсов установили целевые показатели. По сравнению с первым проектом Еврокомиссии барьеры для этих показателей были повышены, а количество возможных исключений из плана увеличено.

«Газпром» сообщил 25 июля, что сократит поставки газа с 27 июля до 33 млн кубометров в сутки — это около 20% от пропускной способности газопровода. Поводом заявлен ремонт турбины. Но компания Siemens сообщила, что выдала «Газпрому» экспортную лицензию, которая позволяет ремонтировать, обслуживать и транспортировать оборудование.

Сегодня в Украине сообщили, что «Газпром» резко повысил давление в газопроводе на границе с Россией. В украинском МИД оценили это как «газовую войну Путина с Европой». По оценке министра экономики Германии Роберта Хабека, Владимир Путин «использует газовые рычаги против Германии», а аргументы «Газпрома» о ремонте он назвал надуманными.

*DW Минюст России считает «иностранным агентом».