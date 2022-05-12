78-й день боев: главное

Украинские военные вышли к границам России и даже за них, пишет «Новая газета. Европа». Однако серьезных изменений на фронтах это не несет, заявил советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович.

Минобороны сообщило, что информация из украинских источников о том, что ВСУ заняли села Муром и Середа в Белгородской области — фейк.

В Белгородской области сегодня утром сообщили об одном погибшем и семи раненых после обстрела села Солохи. Жителей села эвакуировали, повреждено 17 домовладений.

Журналисты CNN опубликовали видео от 16 марта, на котором видно, как военные выстрелами в спину застрелили двух безоружных мужчин в Киеве. Запись была сделана с нескольких камер видеонаблюдения, по форме военных, утверждают журналисты, это были российские солдаты.

Всего, по данным ООН, пишет The New York Times, только в Киевской области нашли больше 1000 погибших мирных жителей. Об этом заявили на специальной сессии ООН по правам человека. Несколько сотен человек казнили, остальных расстреляли снайперы.

Финляндия готова вступить в НАТО безотлагательно. Об этом заявили президент Финляндии Саули Ниинистё и премьер-министр страны Санна Марин. Генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг поддержал это решение и сообщил, что вступление пройдет гладко. Подобного решения ждут и от Швеции.

Российский МИД заявил, что РФ будет «вынуждена предпринять ответные шаги».

«Вступление Финляндии в НАТО является радикальным изменением внешней политики страны. Россия будет вынуждена предпринять ответные шаги как военно-технического, так и иного характера, чтобы пресечь возникающие угрозы своей национальной безопасности», – сказано в заявлении МИД.

Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил вчера, что обратится с просьбой к Владимиру Путину о присоединении к России. Но это произойдет, уточнил он сегодня, после «завершения интеграционных процессов».

«Сроки подготовки обращения пока не обозначены, но это вопрос не ближайших дней, а обозримой перспективы. Как только мы завершим все интеграционные процессы и полностью будем готовы, чтобы область стала полноценным регионом Российской Федерации, то сразу обратимся к президенту России», — цитирует Стремоусова «Коммерсант».

«Медиазона»* выяснила, кем были новые главы регионов Украины, которые контролируют российские войска. Сразу несколько назначенцев оказались из партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» кума Путина Виктора Медведчука. Некоторые также обвинялись в связях с КГБ и ФСБ.

Глава Совбеза России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале написал, что «разговоры иностранных аналитиков о войне НАТО с Россией не стихают». И цинизм, по его словам, становится все более откровенным

«В повестку дня изо всех сил пытаются внедрить тезис о том, что Россия пугает мир ядерным конфликтом. Даже Трамп недавно вылез с этим. Правда, понятно, просто назло Байдену. И конечно, попискивают своими тонкими голосками европейцы», — пишет глава российского Совбеза. — «Накачивание странами НАТО Украины оружием, подготовка её войск к использованию западной техники, отправка наемников и проведение учений стран Альянса у наших границ повышают вероятность прямого и открытого конфликта НАТО с Россией вместо ведущейся ими «войны по доверенности». У такого конфликта всегда существует риск перехода в полноценную ядерную войну. Это будет катастрофическим для всех сценарием».

Далее он призвал, по всей видимости Запад, думать о возможных последствиях своих действий.

*«Медиазона» признана Минюстом России иностранным агентом.