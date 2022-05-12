Финляндия готова безотлагательно вступить в НАТО

Сегодня президент Финляндии Саули Ниинистё и премьер-министр страны Санна Марин сделали совместное заявление о планах по немедленному вступлению в НАТО, пишет The Guardian. Генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг приветствовал такое решение, добавляет DW*. В России пообещали ответить на такой решение Финляндии: теперь западная граница России и НАТО увеличится на 1300 км, пишет Reuters.

После начала российской «‎спецоперации» сохранявшие долгие годы нейтралитет Финляндия и Швеция объявили о возможном вступлении в НАТО. Страны планировали вместе подать заявку на вступление в Альянс в середине мая.

Сегодня президент и премьер-министр Финляндии заявили, что в стране весной велась дискуссия о возможном членстве в НАТО. За это время удалось сформировать внутреннюю позицию как в парламенте, так и в обществе в целом.

«‎Потребовалось время для установления тесных международных контактов как с НАТО, его членами, а также со Швецией. Сейчас, когда приближается время принятия решения, мы излагаем свои общие позиции для информирования парламентских групп и партий. Членство в НАТО укрепит безопасность Финляндии. Став членом НАТО, Финляндия укрепит весь оборонный альянс. Финляндия должна срочно подать заявку на членство в НАТО. Мы надеемся, что шаги на национальном уровне, необходимые для достижения этого решения, будут быстро предприняты в ближайшие дни», — публикует их заявление The Guardian.

По информации DW* генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг приветствовал желание Финляндии вступить в Альянс. Процесс присоединения пройдет, по его оценкам, гладко и быстро.

«‎Это суверенное решение Финляндии, которое НАТО полностью уважает. Если Финляндия решит подать заявку, ее тепло примут», — добавил Столтенберг.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на вопрос о том, представляет ли вступление Финляндии в НАТО угрозу для России, ответил утвердительно. «Определенно. Расширение НАТО не делает наш континент более стабильным и безопасным. Это не может не вызывать у нас сожаления и является поводом для соответствующих симметричных ответов с нашей стороны», — цитирует Пескова Reuters.

О возможных ответах он не сказал, но ранее российские официальные лица говорили о размещении ядерного оружия в Балтийском море. А последней объявленной Владимиром Путиным причиной «спецоперации» в Украине стало расширение НАТО: об этом он говорил в своей речи 9 мая на Красной площади.

В МИД России заявили, что Россия будет «вынуждена предпринять ответные шаги» в ответ на вступление Финляндии в НАТО: «Вступление Финляндии в НАТО является радикальным изменением внешней политики страны. Россия будет вынуждена предпринять ответные шаги как военно-технического, так и иного характера, чтобы пресечь возникающие угрозы своей национальной безопасности».