«Новая газета. Европа»: украинские войска вышли на границу России

Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что на харьковском направлении силы ВСУ приблизились к границам России. В отдельных местах — вышли за них, рассказал Арестович в интервью украинскому СМИ, пишет «Новая газета. Европа».

Украинские силы начали оттеснять российские войска на харьковском направлении два дня назад. Тогда сообщалось, что военные отброшены на 40 километров. Села Черкасские Тишки, Русские Тишки, Рубежное и Байрак перешли под контроль Украины. Сейчас Арестович уточнил, что пока ничего серьезно не меняется, а выход к границам РФ «имеет символическое значение, а не военное».

Губернатор приграничной Белгородской области Вячеслав Гладков 12 мая сообщил в своем Telegram, что со стороны Украины произошел обстрел села Солохи. Погиб один человек, семеро ранены. Жители села эвакуированы. Пострадало 17 домовладений и шесть автомобилей. Это не первый обстрел на российской территории: до 25 мая в нескольких приграничных регионах действует «желтый» уровень террористической опасности.

Украинская сторона не подтверждала и не опровергала удары по российской территории.