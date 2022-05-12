CNN: российские военные застрелили двух безоружных людей в Киеве

Журналисты CNN получили видеозапись, на которой видно, как убили двоих безоружных жителей. По данным канала, это сделали российские солдаты после отступления, на окраине Киева. Прокуратура Украины расследует это как военное преступление. Минобороны России не прокомментировало запись.

Запись верифицировали с нескольких камер. Один из погибших был владельцем разграбленного автосалона, семья которого не хочет называть его имени, а второй — 68-летний Леонид Пляц, работавший в салоне охранником.

С одной из камер на видео видно, как двое мужчин разговаривают с российскими солдатами. Но всего через несколько минут их застрелят выстрелами в спину. Видео сохранила дочь Пляца Юлия: она хочет однажды показать своим детям, чтобы они не забыли, какими жестокими были захватчики.

«Они палачи, — сказала она CNN. — Это ужасно, потому что мой отец был гражданским, ему было 68 лет, мирный безоружный человек».

Видео было снято 16 марта при первой попытке российских войск захватить Киев. На главной дороге в столицу шли ожесточенные бои, но то, что происходит на видео, не было столкновением между солдатами или вооруженными гражданскими.

На записи видно, что пять российских солдат пытались проникнуть в помещение, разбивая стекла и стреляя по замкам. С поднятыми руками к ним приблизился владелец салона. Военные остановили его и обыскали в поисках оружия. Затем приходит Пляц, его тоже обыскивают. Кажется, что между людьми происходит разговор, когда же солдаты отвернулись и двое гражданских начали идти к своему посту, двое военных подошли сзади к мужчинам и открыли огонь.

Леонид Пляц пытался спастись, на видео видно, как он с трудом встает на ноги, делает что-то наподобие жгута на бедре, с трудом идет к своему посту охраны. Там он пытался позвонить и попросить о помощи.

Его пытались спасти. Его вытащили из сторожки, за ним тянулась широкая полоса крови. Он умер возле своего поста от кровопотери.

Командир отряда, который прибыл на помощь Пляцу, говорит о том, что его и владельца автосалона предупреждали о приближении русских военных. Однако они решили остаться. По словам Юлии Пляц, ее отец верил, что нужно работать несмотря ни на что.

Помимо убийства, видео показывает еще много примеров непрофессионального поведения группы из пяти солдат. Мужчины снимают бронежилеты и просматривают ящики и полки в салоне. Двое мужчин выпивают и, по-видимому, поднимают тосты друг за друга.