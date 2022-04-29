65 день боев: главное

Вчера вечером во время визита в Киев Генсекретаря ООН Антониу Гутерриша в Киеве был обстрел. Пять ракет разрушили в том числе жилой дом, сообщает BBC. Пострадало 10 человек, журналистка “Радио.Свобода” Вера Гирич погибла. Она стала 21 журналистом, погибшим во время боев.

Минобороны заявило, что удары наносились по оборонному предприятию “Артем”.

Владимир Путин созвал заседание совбеза по поводу обстрелов в приграничных с Украиной районах. Сегодня утром губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об обстреле пункта пропуска в селе Крупец. Ранее об обстрелах сообщали власти Белгородской и Брянской областей. Система ПВО срабатывала и в Воронеже.

На сайте Кремля опубликовано обращение Путина: “В центре нашего внимания с точки зрения обеспечения безопасности страны находятся, конечно, события, связанные с оказанием помощи нашим людям на Донбассе, со специальной военной операцией на Украине. Но у нас есть и другие вопросы, которые представляют большой интерес с точки зрения как раз обеспечения безопасности нашей страны, в том числе на южном направлении. И поэтому сегодня займёмся обсуждением этого вопроса применительно к событиям в Афганистане и вообще в этом регионе, на этом направлении”.

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Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил о планах США и Польши разместить "миротворцев" в Украине. Он также сообщал, что Польша планирует усилить контроль над своими “историческими территориями” в западной Украине, пишет ТАСС. Первым этапом "воссоединения" должен стать ввод польских войск под лозунгом их "защиты от российской агрессии".

На 9 мая в Россию не приедут мировые лидеры. Как пишет “Интерфакс”, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что Москву “зарубежных лидеров мы не приглашали”. Не посетят мероприятия и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент Беларуси Александр Лукашенко.