ОБСЕ покидает Украину

ОБСЕ сообщила о том, что в скором закрытии специальной мониторинговой миссии в Украине. Больше международных наблюдателей в стране не останется.

Действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Польши Збигнев Рау и Генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Шмид объявили, что ОБСЕ предпримет немедленные шаги для закрытия миссии в Украине. Такие действия ввели после непродления Россией аккредитации миссии.

“Мы изучили все возможные варианты путем политического диалога с государствами-участниками, чтобы добиться продления мандата Специальной мониторинговой миссии, но позиция Российской Федерации не оставила нам иного выбора, кроме как предпринять шаги по закрытию Миссии”, – сказал председатель.

Ранее миссия ОБСЕ предоставляла объективную информацию с мест событий, содействовала прекращению огня и смягчению последствий конфликта для гражданского населения.

В ОБСЕ заверили, что продолжат делать все возможное для поддержки украинских коллег. Также будет продолжено давление по всем каналам, чтобы положить конец задержаниям, запугиванию и дезинформации, которые так опасны для членов нашей национальной миссии”.