Во время визита генсекретаря ООН был нанесен удар по Киеву

В Киеве вечером 28 апреля были взрывы. В город пролетело пять ракет во время визита генсекретаря ООН Антониу Гутерриша. До этого он посетил Ирпень, Бучу и Бородянку.

Буквально за час до ударов Гутерриш раскритиковал Совет Безопасности ООН, который не смог с помощью существующих инструментов предотвратить наступление России. “Это вызывает огромное разочарование, печаль и гнев”, – сказал он.

Генсекретарь снова подчеркнул, что позиция ООН остается неизменной: вторжение – это нарушение территориальной целостности государства и Устава ООН.

Всего в Украине сейчас работают 1400 сотрудников ООН, большинство из которых составляют граждане этой страны. В тридцати районах страны работает девять операционных центров.

Генсекретарь подчеркнул, что в отличие от других стран власти Украины поддерживают сотрудников миссии и граждан. Однако он признал, что не все идеально, а то, что делается, меркнет перед масштабом потребностей.

Сейчас ООН оказывает чрезвычайную гуманитарную помощь 3,4 млн человек и планирует довести этот показатель до 8,7 млн человек уже к августу. По пессимистичным прогнозам число нуждающихся в гуманитарной помощи составит 25 млн человек.

Гутерриш также отметил, что это важно, но не решает главную задачу – “остановить войну”. ООН призывает к мирному решению конфликта.

По Мариуполю он отметил, что город – это кризис внутри кризиса. Тысячи гражданских лиц срочно нуждаются в жизненно важной помощи. Им надо выбраться из апокалипсиса. По словам Гутерриша Путин “в принципе” согласился на участие ООН и Международного комитета Красного Креста в эвакуации мариупольцев с территории завода “Азовсталь”.