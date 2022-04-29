BBC нашла новые данные о потерях российской армии в Украине

Русская служба BBC составляет поименный список российских военнослужащих, которые погибли в Украине. Сейчас в нем 1899 человек. Минобороны сообщало о потерях 25 марта – тогда, по официальным данным, в числе погибших была 1 351 военнослужащий.

Первое исследование BBC о потерях было опубликовано 6 апреля. Но тенденции, обозначенные тогда, подтверждаются и сейчас. Так, около 189% погибших – офицеры. Однако. Снова уточняют журналисты, это не значит что каждый пятый погибший – офицер. Просто более высоким чинам отдается больше внимания. Около 20% установленных погибших служили в воздушно-десантных войсках. Большая часть потерь приходится на депрессивные регионы России, большинство сообщений из Бурятии и Дагестана.

Сейчас появилось новшество: на родственников и журналистов, сообщающих о потерях, стали оказывать давление сотрудники местных администраций. Они просят не публиковать данные. Подобные факты были в Ненецком и Ямало-Ненецком автономных округах.