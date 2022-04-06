ВВС*: пятая часть погибших в Украине военных – офицеры

Минобороны России сообщило о потерях в боях в Украине всего дважды, последний раз 25 марта. Тогда сообщалось о 1 351 погибшем. Журналисты BBC* на 5 апреля нашли информацию о 1 083 погибших.

По информации издания, чаще всего о потерях сообщают главы регионов или местные СМИ. Из установленного числа 217 человек – это офицеры от младшего лейтенанта до генерала.

Такая высокая доля не означает, что каждый пятый погибший – офицер. Просто домой в приоритетном порядке направляют тела командиров, и об их смерти чаще всего сообщают публично. К военнослужащим более низкого звания проявляют меньше внимания. При этом даже тела офицеров часто доставляют на родину только через несколько недель.

Сейчас в списках потерь - 10 полковников (включая одного капитана первого ранга), 20 подполковников, 31 майор и 155 младших офицера (рангом от младшего лейтенанта до капитана). Также Россия подтвердила смерть генерал-майора Андрея Суховецкого.

В списке потерь, которые нам удалось подтвердить, - 15 представителей спецназа ГРУ (включая пятерых офицеров) и 10 представителей спецназа Росгвардии.

Среди погибших - по меньшей мере три обладателя "краповых беретов" (Руслан Галямов и Олег Кириллов из Татарстана, Вячеслав Актяшев из Пермского края) - это элита спецназа России. Экзамен на право ношения крапового берета считается одним из сложнейших военных тестов в мире.

В полученных данных журналисты отметили еще одну тенденцию. Около 15% всех установленных погибших служили в воздушно-десантных войсках. Такие подразделения предпочитают использовать потому, что они более подготовлены, хотя с некоторыми задачами могла бы справиться и пехота.

В своем анализе журналисты выделили и регионы, из которых чаще всего отправлялись войска. О погибших сообщали в Дагестане, Бурятии, Волгоградской области, Оренбургской и в Северной Осетии. Это не подтверждает некоторые версии о том, что в Украину отправляют военнослужащих из отдаленных регионов: просто на контракт остаются чаще всего жители небольших городов в депрессивных субъектах.

*BBC Роскомнадзор начал блокировать с конца февраля из-за распространения якобы недостоверных сведений.