В Аргентине огласили приговор по “кокаиновому делу” в посольстве России

Сегодня суд Буэнос-Айреса приговорил обоих фигурантов дела. В 2016 году в школе при российском посольстве обнаружили 12 чемоданом кокаина. Обвиняемыми стали 39-летний бывший полицейский Иван Близнюк и корабельный механик Александр Чикало, сообщает “Настоящее время”*.

Оба фигуранта были выходцами из России. В аргентинской тюрьме обвиняемые провели больше четырех лет под следствием. Причастность к наркотрафику они отрицали.

Следствие установило, что они входило в международную криминальную группировку, которая купила, хранила в подсобке посольской школы и пыталась переправить в Европу почти четыреста килограммов кокаина. Стоимость партии оценивалась в России около 50 млн евро.

Обвинение настаивало, что в банду входили не только Близнюк и Чикало, но еще четверо человек. Среди них Андрей Ковальчук, которого сначала называли главным фигурантом этого дела. Якобы он курировал все вопросы с Близнюком. Обвинение хотело привлечь также бывшего посольского завхоза Али Абянов, и дипломатов Владимира Калмыкова и Иштимира Худжамова. Их задержали в Москве, когда они пришли получать “посольский груз”.

Андрея Ковальчука осудили в России. Он получил в декабре 2021 года 18 лет колонии строгого режима. Его следствие посчитало главарем международной группировки. Двум другим фигурантам назначили наказание от 13 до 18 лет. Суд шел в полусекретном режиме: журналистов не пускали из-за коронавирусных ограничений.

Суд в Аргентине над Иваном Близнюком и Александром Чикало больше года проходил по видеосвязи. Они находились в тюрьме Маркос-Пас под Буэнос-Айресом. Адвокаты настаивали на их невиновности, указывали на сфабрикованность дела. С Ковальчуком они действительно были знакомы, но их выбрали уже под готовый сценарий российского посольства: связей у обвиняемых с посольством нет, заявляла защита. Ковальчук якобы предлагал им переправлять из Аргентины говядину и гречку в ЕС.

Защита также настаивала, что не доказано, на какие деньги обвиняемые купили такую большую партию кокаина. Также не доказано, что Близнюк, используя профессиональные связи, мог провезти наркотик, минуя полицейский и таможенный контроль. Так и осталось неизвестным, кто привез наркотик в посольство.

Сотрудник посольства Олег Воробьев стал главным свидетелем в деле. Он рассказал, что попробовал белый порошок в чемоданах на язык, понял, что это наркотик. После этого он сотрудничал со спецслужбами России и Украины. Однако на суде заслушать показания Олега Воробьева и на тот момент посла России в Аргентине Виктор Коронелли не удалось: с ними не смогли связаться.

Не участвовала в суде и бывший министр безопасности Аргентины Патрисия Буллрич, которая и обнародовала данные о российско-аргентинской операции в 2018 году.

Обвинение основывалось на прослушках телефонных разговоров. Следить за партией кокаина спецслужба начали в 2016 году. Тогда сам наркотик постепенно подменили на муку и поставили в чемоданы маяки, чтобы не потерять груз. По словам Али Абянова, наркотики в Аргентину могли поставляться с 2012 года. Уже тогда он отправлял диппочту Ковальчука.

Несмотря на это суд счел их виновными. Иван Близнюк получил семь лет и семь месяцев тюрьмы, а Алесандр Чикало – шесть лет.

Скандалы, когда наркотики пытались перевозить, задействуя дипломатические каналы, случались и раньше. В 2003 году, например, в аэропорту Домодедово были задержаны фельдъегери из Таджикистана с грузом спецпочты, где были обнаружены восемь килограмм героина. Но обычно для переброски больших партий наркотиков используются более простые методы — например, консервные банки, закатанные фабричным способом, мешки с кофе или крупные партии овощей и фруктов, что перевозятся по морю.

*”Настоящее время” признано в России СМИ иностранным агентом

Фото: minutouno.com