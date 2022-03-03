Вечерняя рассылка The New Times. Главное в политике 3 марта

Главное
- Гаагский суд начал расследование возможных военных преступлений РФ в Украине. По этому поводу туда ранее обратились 39 стран-участниц. Сегодня прокурор Международного уголовного суда Карим Хан заявил о начале сбора доказательств.
- «Министерство обороны России лжет, когда говорит об отсутствии жертв среди мирных жителей. Убили детского врача-кардиолога. Просто убили детского врача-кардиолога Марину Калабину», — напомнил об одном из эпизодов политик Лев Шлосберг. «Для них это не война. Это специальная военная операция по убийству детского врача-кардиолога. Демилитаризации и денацификации детского врача-кардиолога».
- «Преступная война и крах России, который происходит на наших глазах — все это следствие лжи, тотально опутавшей нашу Родину и затуманившей умы многих соотечественников. <…> Нам врали, а мы сглатывали или упивались, не находя сил возмутиться или трезво посмотреть вокруг. <…> Руководство государства, сконцентрированное в руках недалеких неучей, сделало единственным источником своей информации сакральные папочки (я их видел), которые наполнялись безропотными, а от того боязливыми служащими», — написал адвокат Ивана Сафронова, юрист бывшей «Команды 29»* Евгений Смирнов.
- «Некоторые из нас могут сделать для мира больше, чем другие. Я думаю о тех, кто работает в российском правительстве, структурах государства, в государственных СМИ, госкорпорациях и общественных организациях, связанных с государством. Этот горящий, кровавый поезд нужно остановить. А машинисту и кочегару сделать это легче, чем тем, кто выходит перед ним на рельсы», — пишет журналист Максим Трудолюбов.
- Дмитрий Песков назвал «уткой» слухи о вводе военного положения в России. Эту тему активно обсуждают после слов секретаря Совета национальной Безопасности Украины Алексея Данилова, который заявил, что военное положение могут ввести 4 марта. Данилов назвал это «разведданными», между тем, на 4 число запланировано заседание Совета Федерации. СМИ выпускают разборы того, что такое военное положение, работники компаний, которые вывозят персонал из страны, говорят о том, что там решили торопиться.
- «Статья 1. Под военным положением понимается особый правовой режим, вводимый на территории РФ или в отдельных ее местностях в соответствии с Конституцией РФ Президентом РФ в случае агрессии против РФ или непосредственной угрозы агрессии. Т.е. военное положение будет незаконным. Агрессии или ее угрозы не было или нет», — пишет историк «Мемориала»* Алексей Макаров.
- «Дождь»* приостанавливает работу, а Роскомнадзор потребовал от Google удалить приложение телеканала. О приостановке работы телеканала заявила его гендиректор Наталья Синдеева.
- «Нам нужно немножко силы и время, чтобы выдохнуть и понять, как работать дальше. Потому что при принятии этого закона завтра работа будет практически невозможна. Либо мы должны рассказывать про прекрасные выставки… фейерверки… не знаю, про что. Поэтому это был последний выпуск новостей в этом, скажем, сезоне. Мы очень надеемся, что мы вернемся в эфир», — сказала Синдеева. Перед остановкой вещания на «Дожде»* включили балет «Лебединое озеро».
- «Ну вот и все. Дождь был местом силы. Берем паузу. Спасибо всем. Верю, что все не зря!», — написал ведущий «Дождя» Михаил Козырев.
- Совет директоров решил ликвидировать радиоканал и сайт «Эха Москвы». Между тем, трансляция эфира продолжается на YouTube-канале радиостанции. «Эхо» не собирается останавливаться: люди работают.
- «Решение совета директоров о прекращении деятельности СМИ — это одна история. А все журналисты наняты акционерным обществом «Эхо Москвы». И это акционерное общество не ликвидировано. Нет радиостанции «Эхо Москвы» и нет сайта «Эхо Москвы». А «Эхо Москвы» как редакция есть. Я главный редактор, меня не уволили. И никого из журналистов не уволили. Более того, они обязаны работать, если завтра не выйдут, они могут быть уволены за прогул. Мы будем работать до решения об окончательной ликвидации ЗАО «Эхо Москвы», действуем в соответствии с законом», — заявил главред радиостанции Алексей Венедиктов.
- «Это эпохальное и трагическое событие и огромная потеря для России. Без «Эха» станет хуже жизнь миллионов россиян и снизится качество принимаемых решений в правительстве, бизнесе, жизни. К сожалению, в последние дни это не первая и, конечно, не последняя трагедия и не последняя потеря», — написал экономист Константин Сонин. «Это были великие тридцать лет. Ваши имена навсегда в российской истории —а от той нечисти, которая разрушает великие дела, не останется даже имен».
- «Для меня закрытие «Эха» трагедия. Я работал там 30 лет, и у меня как будто умер ребенок. Я шлю любовь всем моим коллегам и верю, что ЭХО возродится», — сказал журналист Матвей Ганапольский.
- «Спасибо, «Эхо Москвы». Мрак обязательно рассеется, и вы вернетесь», — писатель Борис Акунин.
- Еще одна новость о журналистах: главред Republic* Дмитрий Колезев сообщил об отъезде из России. Он пообещал, что продолжит работать главным редактором сайта, вести соцсети и YouTube.
- «Я понимаю, что в данный момент и в ближайшем будущем государство считает людей, подобных мне, «нежелательными». Я хочу продолжать писать и говорить что думаю, но, наверное, какое-то время это лучше делать, сменив географию. Я принял решение после начала войны, во многом на меня эмоционально повлияло то, что многие россияне поддержали эту войну. Я впервые в жизни почти физически ощутил, что просто должен находиться где-то в другом месте, что не хочу и не могу быть сейчас в этой стране. Надо или идти и делать что-то такое, за что тебя, вероятно, посадят в тюрьму, или уезжать», — написал он в своем Telegram-канале.
- Из страны продолжает уходить бизнес. 3 марта стало известно, что IKEA остановила работу в России и Белоруссии. H&M прекращает продажи в РФ, Skoda закрывает импорт автомобилей в Россию и останавливает заводы в Калуге и Нижнем Новгороде.
- «Безусловно, уход этих операторов из России будет еще одним ударом по индустрии торговых центров, которые и так находятся под давлением. Только-только начали сниматься в крупных городах ограничения о посещении ТЦ, и тут новый удар. Как правило, все объекты эти заложены в банках, соответственно, обеспечение по кредитам при невозможности погашать кредиты будет переходить к банкам. Если мы вспомним про 2014 год, тогда тоже некоторые марки приостановили развитие, и даже некоторые ушли, но сейчас речь уже о более масштабном исходе», — заявил инвестдиректор компании «Тринфико» Артем Цогоев.
- «Я думаю, что никто сейчас не понимает, что будет дальше. Самое печальное, что грузы задерживаются, которые были. Все западные перевозчики отказались работать с Россией. Маленькая компания осталась, согласилась, но она возит где-то что-то, и, в общем, как привезти дальше в Россию следующие партии одежды — непонятно. Ну и третья вводная — то, что вместо поддержки Сбербанк врубил повышенные проценты на те кредиты, которые были выбраны еще в прошлом году. Я бы рекомендовала людям пойти в магазины и купить себе одежду на ближайший год, потому что новой не будет, ее даже физически не смогут привезти», — сообщила гендиректор Finn Flare Ксения Рясова.
Санкции
- Канада вводит санкции против высокопоставленных российских чиновников и топ-менеджмента «Газпрома» и «Роснефти». В список попали премьер-министр Михаил Мишустин, замглавы Совбеза Дмитрий Медведев, мэр Москвы Сергей Собянин, глава Петербурга Александр Беглов. Кроме того, Япония расширяет санкции против банков РФ: там заморозят активы семи финансовых учреждений, ранее отключенных от SWIFT. Это «Открытие», Новикомбанк, Совкомбанк и ВТБ, ранее ограничения ввели против ВЭБ.РФ, банка «Россия» и Промсвязьбанка. Между тем, эксперты считают, что от ограничений будут страдать рядовые граждане.
- «Возникает смешная ситуация: а зачем вообще заниматься бизнесом в России, если акции продать вы не можете, дивиденды получать не можете?», — заявил экономист Сергей Жаворонков. «Я думаю, что люди предпочтут прекратить бизнес в России, зафиксировать убытки, а если в их акционерном капитале есть какие-то экспортеры, то претензии будут предъявляться к этим экспортерам, к экспортным партиям товаров, будут требовать их арестовывать, возмещения конфискованных дивидендов и лишенных смысла акций».
- «Сечин — верхушка айсберга, санкции против него или Пескова по большому счету не имеют особого значения. В Великобритании россиянам запрещено иметь на счету больше 50 тысяч фунтов — вот это серьезный момент. Курс доллара стабилизируется где-нибудь на уровне 150 рублей, цены поползут вверх, исчезнут привычные товары. Доходы, естественно, не увеличатся», — говорит глава Центра исследований постиндустриального общества, доктор экономических наук Владислав Иноземцев. «Выяснится, что невозможно пользоваться кредитами, ипотека фактически закроется, потому что станет 20%. Я думаю, к середине лета будет уже апофеоз».
- ЦБ ввел комиссию в 30% для физлиц на покупку валюты на бирже. Мера будет действовать «до отмены предписания» и «выравнивает конкурентные условия между банками и брокерами». На обмен наличной валюты новинка не должна повлиять, заявили в Сбербанке. Эксперты считают, что причина нововведения в другом.
- «30-процентная комиссия — это заградительная мера на то, чтобы сократить спрос на наличный доллар. То есть мы видим, что спрос достаточно высокий, а текущая экономическая ситуация предполагает, что этот спрос необходимо как-то приостановить. Я думаю, что это именно временная мера», — считает глава одного из направлений Ассоциации владельцев облигаций Дмитрий Степанов.
- «На рынке достаточно серьезный дефицит валюты, это касается и наличного, и безналичного рынка. Это связано с санкциями против ЦБ и невозможностью для ЦБ осуществлять валютное репо для поддержки банков и предоставления им валютной ликвидности. Кроме того, есть некоторые логистические проблемы с российским экспортом, поэтому и валютная выручка поступает не очень хорошо. Но иностранные банки тоже пока не очень хотят отдавать дополнительные валютные средства российским банкам, тоже в опасении санкций со стороны ЦБ, что они смогут эту валюту не получить обратно. Поэтому есть определенные проблемы с валютой, и на этом фоне физические лица продолжают покупать валюту, что приводит к еще большему дефициту», — заявил инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суворов.
- Во Франции арестована яхта Игоря Сечина. Ее задержали в Ла-Соте на Лазурном берегу в рамках санкций.
- «Яхта российского олигарха арестована. Спасибо французским таможенникам, которые обеспечивают соблюдение санкций ЕС в отношении приближенных к российским властям», — написал в Twitter глава Минфина Франции Бруно Ле Мэр.