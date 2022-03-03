Гаагский суд начал расследовать возможные военные преступления России в Украине

Международный уголовный суд (МУС) после обращения 39 стран-участниц начал расследование возможных военных преступлений, совершенных на территории Украины во время боевых действий.

«Наша работа по сбору доказательств уже началась», — заявил главный прокурор МУС Карим Хан.

1 марта он говорил, что у него есть «разумные основания полагать», что во время вооруженного конфликта могли быть совершены как военные преступления, так и преступления против человечности.

Как отмечает «Медуза»*, Международный уголовный суд занимается уголовным преследованием лиц, ответственных за геноцид, военные преступления, преступления против человечности, а также преступления агрессии. Россия не участвует в МУС, но до присоединения Крыма несколько лет сотрудничала с ним.

*«Медуза» включена Минюстом России в реестр «иностранных агентов»

Фото: Getty Images