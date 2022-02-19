Глава ДНР Пушилин объявил всеобщую мобилизацию

«Призываю земляков, пребывающих в запасе, прибыть в военные комиссариаты. Сегодня мною подписан указ о всеобщей мобилизации», — заявил глава ДНР Денис Пушилин.

Он обратился ко всем мужчинам, проживающим в регионе и способным держать оружие, с призывом защитить свои семьи, Донбасс и «всех русских людей», передает Донецкое агентство новостей.

Закон о всеобщей мобилизации депутаты Народного Совета ДНР приняли сегодня на чрезвычайном внеочередном пленарном заседании.

Накануне Пушилин заявил, что украинские войска «в ближайшее время» вторгнутся в Донбасс, в связи с этим он объявил эвакуацию мирного населения в Россию. Вскоре его примеру последовал глава ЛНР Леонид Пасечник. Позднее Bellingcat* выяснил, что обращения были записаны 16 февраля. Об этом говорят метаданные видеороликов.

*Bellingcat включен Минюстом России в реестр «иностранных агентов»