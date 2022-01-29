Жена чеченского судьи Зарема Мусаева подписала заявление об отказе от адвоката

Жена судьи Верховного суда Чечни в отставке Сайди Янгулбаева Зарема Мусаева подписала заявление об отказе от адвоката, сообщает «Комитет против пыток».

Накануне группу адвокатов не пустили к женщине, сославшись на карантин и «вызов начальства». Через 2 часа к зданию спецприемника подъехал замначальника полиции МВД ЧР по охране общественного порядка Хусейн Айдамиров. Он показал бумагу, по его словам, написанную Мусаевой.

Там говорится, что женщина «имеет реальную возможность воспользоваться услугами адвоката Александра Немова», ее права ей разъяснили, но она «в услугах не нуждается».

В «Комитете против пыток» считают, что на Мусаеву оказывалось давление, поскольку «не видят причин, по которым насильственно доставленная и якобы совершившая административное правонарушение женщина захотела отказаться от услуг защитника».

Мусаева находится в спецприемнике в Грозном с 21 января. Сразу после того, как ее привезли из Нижнего Новгорода в Чечню, местный суд назначил ей 15 суток ареста по обвинению в мелком хулиганстве.

Ее муж Сайди Янгулбаев вместе с дочерью Алией на днях покинули Россию в связи с угрозой жизни.

20 января сотрудники полиции Чечни с применением насилия увезли жену Янгулбаева Зарему Мусаеву из квартиры в Нижнем Новгороде. Женщина была без обуви и верхней одежды. Она страдает диабетом, ей требуются регулярные инъекции инсулина, однако силовики не взяли лекарства. Официальная причина задержания: ее хотели допросить в качестве свидетеля по делу о мошенничестве в 2019 году. Сотрудники «Комитета против пыток» сообщали, что чеченские полицейские ворвались в квартиру, избили юристов, Сайди Янгулбаева (судью Верховного суда Чеченской Республики в отставке) и его дочь Алию.

Позднее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что Зарема Мусаева после доставления в Грозный напала на полицейского, и теперь ее привлекут к ответственности. Затем местное телевидение показало видео разговора Мусаевой с республиканским омбудсменом. В кадре женщина явно говорит замедленно, явно чувствует себя плохо и не до конца ориентируется в пространстве.

Кадыров заявил, что Янгулбаевы либо будут привлечены к ответственности, либо окажутся под землей. На следующий день Кадыров заявил, что семья Янгулбаевых причастна к террористической деятельности, поэтому их необходимо задержать, а если начнут сопротивляться, то «уничтожить».

В Кремле «предпочли не верить» в похищение, назвав это фантастической историей.

«Комитет против пыток» считает, что все это связано с попыткой задержать сына Сайди Янгулбаева Абубакара. Он был сотрудником комитета, но теперь живет за границей. Кадыров утверждает, что Янгулбаев-младший причастен к администрации Telegram-канала 1ADAT, который резко критикует чеченские власти и лично Рамзана Кадырова.

Фото: «Комитет против пыток»