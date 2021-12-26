Песков привел новую версию отсутствия «Новой газеты» на пресс-конференции Путина

Об этом пресс-секретарь главы государства заявил в эфире программы «Москва.Кремль.Путин» на телеканале «Россия-1», передает «Интерфакс».

«„Новую газету“ не позвали, я бы сказал, это человеческий фактор. На самом деле просто забыли. Может быть, неправильно с моей стороны это так признавать, но, действительно, мы забыли им позвонить», — сказал спикер Кремля.

Он добавил, что большинство СМИ из тех, которым из администрации президента не звонили до последней недели перед пресс-конференцией, сами выходили на связь и напоминали о себе.

«Вспомнили мы про „Новую газету“ за два дня до пресс-конференции, но, к сожалению, было уже поздно их аккредитовать. Почему? Потому что надо было в течение трех дней сдавать ПЦР-тесты, это была схема, предписанная нам Роспотребнадзором. И поэтому они не приняли участие, что, однако, никоим образом не помешало вопросу „Новой газеты“ быть озвученным», — заключил Дмитрий Песков.

Пресс-конференция Владимира Путина прошла 23 декабря в московском Манеже, NT вел текстовый онлайн. На мероприятии присутствовало более 500 представителей СМИ. Пресс-служба Кремля сама приглашала журналистов. В список включили несколько средств массовой информации, объявленных «иноагентами» («Медуза»*, «Дождь»*, «Радио Свобода*), но им не дали задать вопросы Путину.

Перед пресс-конференцией Песков объяснил отсутствие «Новой газеты» ограничениями со стороны Роспотребнадзора.

*«Медуза», «Дождь» и «Радио Свобода» включены Минюстом России в реестр «иностранных агентов»