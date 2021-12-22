«Новую газету» не пригласили на пресс-конференцию Путина

В этом году на пресс-конференцию президента нельзя было аккредитоваться, Кремль сам составил список средств массовой информации.

«Я вам объясню, здесь очень просто. Мы не могли пригласить всех, потому что у нас очень жесткие ограничения со стороны Роспотребнадзора. У нас обычно более тысячи, а сейчас у нас максимум пятьсот, поэтому мы не смогли пригласить всех. И, да, оказались те, кого мы не смогли взять», — цитирует ответ Дмитрий Пескова журналист Алексей Полоротов у себя в Telegram-канале.

Как отмечает «Новая газета», В итоговом списке оказались 507 человек. Среди них — Ксения Собчак, Андрей Колесников из «Коммерсанта», Александр Юнашев из Life, Сергей Брилев («Россия 1»). Также на встрече с президентом будут присутствовать журналисты газет «Молодой ленинец», «Сельская правда», «Степные вести», телеканалов «Спас», «Матч.тв» и другие.

Оказались в перечне и СМИ, включенные Минюстом в реестр «иностранных агентов». Среди них — «Дождь»*, «Медуза»* и «Радио Свобода»*.

*издания внесены Минюстом в список СМИ, выполняющих функцию иностранного агента