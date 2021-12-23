Ежегодная большая пресс-конференция Владимира Путина

Мероприятие проходит в семнадцатый раз, в этом году — очно.

Кремль отказался о свободной аккредитации и выбрал представителей СМИ самостоятельно, в том числе по рекомендациям региональных властей. Всего приглашено 507 журналистов — это в полтора раза меньше, чем годом ранее.





Президент опоздал на собственную пресс-конференцию больше, чем на десять минут.

Вопрос «Интерфакса»: как затронула «война» с коронавирусом Россию, как стране выбираться из «этой ямы», будет ли всеобщая вакцинация и как президент оценивает работу правительства и ЦБ в этой «войне».

Путин: наша экономика оказалась более мобилизованной и готовой к таким шокам, чем другие развитые экономики мира. Спад экономики составил 3% и Россия восстановилась быстрее, чем другие страны. Строительство вышло на рекордные темпы. Среднемесячная зарплата, по мнению главы государства, начала расти в реальном выражении. Но, конечно, не у всех категорий граждан, признает президент. Инфляция ожидается на уровне 8%, это больше чем ожидалось. Продолжительность жизни сократилась — 75,1 года против 75,5 в прошлом году.

Одна из главных задач в России лежит в области демографии: она важна и социально, и геополитически, продолжает отвечать президент. «146 млн — совершенно недостаточно населения для такой огромной территории. У нас же рабочих рук не хватает!».

Вопрос ТАСС: есть дискуссия, что гос-во сокращает соцрасходы. Возможно ли «дальнейшее» наращивание расходов?

Путин: бюджет социально ориентирован, рост расходов на здравоохранение и соцнужды очевидный. «Мы же ведь не просто деньги выдавали абы как и абы кому. Мы все нацеливали на сохранение рабочих мест и поддержку людей с низкими доходами», — говорит Путин о мерах поддержки в пандемию. Президент признает, что в России инфляция выше целевого показателя в два раза, зато в США — в три.

Вопрос РИА Новости: где баланс между ограничительными и антиковидными мерами и необходимостью сохранить экономику? Как оцениваете работу региональных руководителей, которые получили большие полномочия и распорядились ими по-разному?

Путин: от пандемии страдает в основном малый бизнес. Мы выработали меры поддержки всех отраслей. Крупные предприятия отработали без сбоя. По малым и средним: они страдали в первую очередь, но им и помогали в первую очередь (льготное кредитование, выплаты за не уволенных сотрудников, отсрочка уплаты налогов). Президент говорит, что РСПП положительно оценивает меры, принятые правительством.

По оценке руководства регионов: «Разве можно сравнить Чукотку и Москву?» Путин говорит, что в целом главы регионов проявили себя в высшей степени ответственно, не боялись брать на себя ответственность.

Вопрос из Великого Новгорода: какой город вы бы выбрали для жизни, кроме Москвы и Санкт-Петербурга? Наш регион расположен между двумя столицами. Журналистка просит построить через регион высокоскоростную железную дорогу, чтобы помочь развитию области.

Путин: надо уделить внимание развитию малых городов, связности территорий, увеличить мобильность населения. Краснодар как хорошо развивается, Крым. Москва, Казань, до Тюмени планируем дотянуться в строительстве дорог. У нас много красивых и достойных мест, где человек должен чувствовать себя комфортно.

Вопрос ВСМ находится в проработке, на Великом Новгороде это должно отразиться, «ведь где-то этот поезд должен останавливаться». «Авиация только на плече Москва-Петербург становится бессмысленной». Путин приводит в пример Китай и его практику по транспортному связыванию территорий.

Вопрос задает А.Гамов из «КП»: чем объясняются новый волны коронавируса? Насколько подтверждена эффективность вакцинации, учитывая случаи заражения привившихся людей? Почему в России от коронавируса умирает каждый шестой человек от общей статистике по планете. Журналист призывает ввести штрафы для тех, кто не привился от COVID-19.

Путин: президент начинает ответ с рассказа об иностранных военных базах вокруг России. Чем вызваны новые волны заражения коронавирусом: вызваны мутацией SARS-CoV-2, особенно в странах, где низкий коллективный иммунитет. Призывает к глобальному распространению вакцин. Говорит, что никто не пытается скрыть уровень смертности от COVID-19, чтобы люди поняли важность вакцинации. Высокая смертность из-за низкого уровня коллективного иммунитета в России. «Вот вам результат!». Путин говорит, что меры преследования вводить не нужно: «Всегда сила действия равна силе противодействия. Как только начнешь давить, у нас же народ изобретательный, сразу найдет способ эти меры обойти». Путин говорит о необходимости «терпеливо разъяснять» необходимость вакцинации. Заявляет, что с вакцинацией в РФ борются те, кто в свое время довел СССР до развала.

Вопрос от Би-би-си: журналист рассказывает о стремительном росте числа тех, кого власть считает экстремистами, нежелательными организациями и иностранными агентами. Упоминает Навального. Напоминает, что ситуация, когда власть в стране была сконцентрирована в одних руках в условиях противостояния другим странам, всегда приводила к поражению этой власти.

Путин: традиционно не называет Навального по имени, говорит «этот человек». Заявляет, что РФ не получила ни одного доказательства отравления. «Давайте перевернем эту страницу, если нечего ответить», — говорит Путин. Заявляет, что «сидельцы» прикрываются гонениями, хотя нарушили закон.

«Оппоненты России на протяжении веков говорили, что ее нельзя победить, можно только развалить изнутри. Что и было успешно сделано в период Первой мировой войны и в 90-е годы».

По закону об иноагентах. Закон придуман не нами, а на Западе. Там предусмотрена уголовная ответственность до пяти лет тюрьмы. Наш закон гораздо либеральнее, просто назовите источник вашего финансирования. Путин соглашается, что к закону есть вопросы, но иноагентами числятся «всего» 0,3%.

По поводу власти в одних руках: Путин говорит, что в России разделение властей: «Будем стремиться к тому, чтобы они работали раздельно».