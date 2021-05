Главное в политике за 27 мая

ГЛАВНОЕ

• «Открытая Россия»* объявила о закрытии и прекращении работы в России, чтобы защитить своих сторонников — ранее Госдума приняла в первом чтении поправки, ужесточающие законодательство о нежелательных организациях. «Они позволят посадить в тюрьму любого, кто будет сотрудничать с «Открытой Россией»*. Никаких иллюзий насчет судов у нас нет. Закон о нежелательных организациях написан специально под нас», — говорится в заявлении организации.

• «Не вижу смысла сейчас ложиться под танк, — пояснил закрытие «ОР»* Михаил Ходорковский. — С теми, кто считают себя сторонниками моей модели будущего для России — модели парламентской, реально федеративной — будем взаимодействовать как граждане России, вне формальных организационных структур».

• Активистов и сторонников «ОР»* преследуют в России после признания нежелательными ряда зарубежных организаций с созвучным названием. В январе 2019 года против Анастасии Шевченко возбудили первое уголовное дело об осуществлении деятельности «нежелательной организации» — ее приговорили к четырем годам колонии условно с испытательным сроком в четыре года после двух лет расследования, которые она провела под домашним арестом. Весной 2021 года в Москве разогнали форум муниципальных депутатов — зал для его проведения оплатили со счета ИП Татьяны Усмановой, координатора «ОР»*.

• 26 мая нежелательными в России признали три германских организации. «Поговорил с другом-правозащитником из Москвы. Проблемы нарастают как снежный ком. Даже самые стойкие начинают задумываться об эмиграции», — пишет основатель одной из них Игорь Эйдман. Ранее о самороспуске объявили штабы Алексея Навального**, а суд ограничил работу ФБК***. Приостановил свою работу в России правозащитный проект Gulagu.net. О самоликвидации из-за невозможности больше оплачивать штрафы сообщили в пензенском отделении «Мемориала»***.

• «Путинская Россия идет путем лукашенковской Беларуси, нагоняя ее семимильными шагами. Сейчас завершается этап «атомизации» политической и общественной жизни и закрытия медиа пространства, — пишет координатор движения «Голос» в Москве Дмитрий Нестеров. — За неимением живых больших общественных и политических структур, энергия граждан будет больше аккумулироваться в низовых, локальных объединениях. На следующем шаге, для противостояния этой активности властям придется увеличивать мощности репрессивного аппарата».

БЕЛОРУССИЯ

• Развенчаны фейки Александра Лукашенко об угрозах взрыва лайнера с Романом Протасевичем на борту. Так, сначала журналисты выяснили, что диспетчеры минского аэропорта сообщили пилотам о минировании на 27 минут раньше, чем сами получили угрозы о бомбе. Затем швейцарский интернет-провайдер Proton сообщил, что электронное письмо с угрозами отправили уже после разворота самолета в сторону Минска.

• По трем статьям УК Белоруссии подозревают россиянку Софью Сапегу, задержанную с Протасевичем после захвата самолета — речь идет об организации массовых беспорядков, разжигании вражды или розни, а также организации «групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок». Ее задержание станет одной из тем на переговорах глав России и Белоруссии, которые пройдут 28 мая.

• Осудили перехват лайнера в Совете безопасности ООН, а также страны «Большой семерки». После запрета европейских стран на использование их воздушного пространства белорусская компания «Белавиа» отменила полеты в 12 зарубежных городов. Глава делегации Украины в контактной группе Леонид Кравчук заявил, что Минск больше не может быть площадкой переговоров по Донбассу. В конце концов, Белоруссию лишают права проведения международных соревнований.

• «Лукашенко ставит интересный эксперимент — открывает проект «военная хунта в самом центре Европы». И мы видим, что эксперимент пошел хорошо, — рассуждает социолог Григорий Юдин. — Европейцы некоторое время думали, что можно просто не признать его президентом и жить дальше, как жили. А он, оказывается, воспринял это всерьез — раз его никто не признает, то ему, получается, теперь все можно».

• «На фоне беспредела, творимого в эти дни Лукашенко, Путин даже «выглядит современным европейским лидером» и получает выгоды от того, что сосед-автократ на его фоне ведет себя еще хуже», — отмечает политолог Владимир Гельман. По мнению политолога Алексея Макаркина, компенсировать последствия холодной войны Лукашенко с Западом придется России — за счет новых кредитов в обмен на обещания крепить геополитический союз.

СЕТЬ

• Очередные миллионные штрафы получили интернет-платформы Google, Twitter и TikTok за неудаление запрещенного контента и другие нарушения — Twitter должен уже почти 28 млн руб.

• Россия стала лидером по дезинформации в Facebook, говорится в отчете компании о борьбе с «вбросами» с 2017 по 2020 год.

• Заблокировать группу «Российской ЛГБТ-сети»**** в Facebook требует прокуратура по заявлению депутата Госдумы Игоря Сапко.

КОНФЛИКТ

• В Баку обвинили военных Армении в попытке перейти границу и заминировать пути снабжения азербайджанской армии. Премьер Армении Никол Пашинян признал минирование, но заявил, что границу оборудовали на территории его страны.

*«Открытая Россия» (ОР) — Генпрокуратура признала нежелательными зарубежные организации OR (Otkrytaya Rossia), Open Russia Civic Movement, Open Russia (Общественное сетевое движение «Открытая Россия») в Великобритании, а также Institute of Modern Russia, Inc («Институт современной России») в США. Действующая в России «Открытая Россия» не имеет к ним отношения, заявляли ее активисты. В марте 2019 года движение объявило о ликвидации, после чего была создана одноименная российская общественная организация, которая распущена 27 мая 2021 года.

**Штабы Навального — общественное движение внесено Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов.

***Фонд борьбы с коррупцией (ФБК), «Мемориал» — организации внесены в список НКО, выполняющих функции иностранного агента.

****«Российская ЛГБТ-сеть» — организация-оператор сети, благотворительный фонд социально-правовой помощи «Сфера», внесен в список НКО, выполняющих функции иностранного агента.