Анастасии Шевченко дали условный срок

Гособвинение ранее попросило о пяти годах реального лишения свободы. Но суд решил, что исправление возможно без заключения под стражу. Суд также постановил отменить домашний арест, а в качестве меры пресечения до вступления приговора в силу избрать подписку о невыезде, сообщил адвокат Сергей Бадамшин.

У здания суда перед оглашением приговора собрались журналисты, а также желающие поддержать Шевченко. Среди них, например, член ОНК Москвы Марина Литвинович и муниципальный депутат Юлия Галямина.

Представители прокуратуры на приговор пришли с получасовым опозданием. При этом прокурор, который запросил для Шевченко пять лет колонии, не пришел вовсе.

Присутствующие в зале суда, жаловались на неразборчивость речи судьи, а слушатели, вынужденные следить за оглашением приговора из другого зала по видеотрансляции — на ее плохое качество. «Судья читает приговор так, что слышен только скрежет и шипение. Ни слова разобрать нельзя. Это что-то новенькое: в качестве приговора озвучивать скрежет и шипение, из которого вы сами должны понять, в чем конкретно виновен человек», — отметила Марина Литвинович.

Судья кроме прочего огласила результаты экспертизы записей скрытого видеонаблюдения из спальни Шевченко. Следить за ней в ее собственной квартире начали задолго до возбуждения уголовного дела.

Первое в России уголовное дело об осуществлении деятельности «нежелательной организации» в отношении Анастасии Шевченко возбудили 21 января 2019 года. Через два дня ее заключили под домашний арест. В движении назвали дело сфабрикованным и политически мотивированным. Там заявили, что деятельность активистов движения не может подпадать под статью 284.1 УК, так как движение не является иностранной организацией. «Мы имеем дело с политическим преследованием в кристально чистом виде. ОР будет защищать своих активистов, я буду им в этом помогать», — заявлял Михаил Ходорковский. Он также отметил, что «Открытая Россия» — организация исключительно российская, что следует из ее устава.

Нежелательными на территории России ранее признали зарубежные организации «OR (Otkrytaya Rossia, Великобритания)», Institute of Modern Russia, Inc («Институт современной России», США) и Open Russia Civic Movement, Open Russia (Общественное сетевое движение «Открытая Россия», Великобритания). 30 марта 2019 года «Открытая Россия» объявила о самоликвидации по соображениям безопасности.

Участие в Шевченко в «нежелательной» организации выразилось в «выполнении роли координатора» в дебатах движения в Таганроге 8 октября 2017 года. Тогда суд оштрафовал активистку на 5 тыс. руб. Также суд штрафовал Шевченко на 5 тыс. за «собрание-лекцию в преддверии выборов депутатов в Законодательное собрание Ростовской области» и подготовку к нему 27 и 28 апреля 2018 года. После этого у Шевченко якобы «возник преступный умысел». Активистка, «осознавая преступный характер и общественную опасность», продолжила участие в движении. Шевченко вменили участие в собрании в Ульяновске, где она «озвучила основные направления деятельности» движения «Открытая Россия» за 2018 год и «проинструктировала участников совещания о необходимости внедрения в различные протестные группы граждан». В качестве «предлогов для внедрения» в постановлении указывалось, например, «предоставление бесплатной юридической помощи» и «важность ведения тематических аккаунтов в социальных сетях сети «Интернет». Также следствие напомнило об участии активистки в митинге в ноябре 2018 года, где она «демонстрировала символику с протестной акции «НАДОЕЛ», основной целью которой являлась дискредитация органов исполнительной власти».

Пока Шевченко находилась под арестом, у нее умерла дочь, которая жила в интернате для детей с особенностями развития.

В 2019 году Шевченко стала лауреатом премии Фонда Бориса Немцова за смелость в отстаивании демократических ценностей. Правозащитный центр «Мемориал»* признал ее политзаключенной.

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