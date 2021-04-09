Главное в политике за 9 апреля

ГЛАВНОЕ

• До рукоприкладства дошли противники фестиваля документального кино «Артдокфест» — активисты движения SERB напали на его президента, режиссера Виталия Манского. «Один из них пытался какой-то тканью перехватить горло, подскочили находящиеся вокруг люди <...> в итоге они были отбиты и исчезли», — рассказал режиссер. В SERB заявили, что хотели вручить Манскому трусы. Именно с синими трусами ранее режиссер позировал на фото у стен Лубянки в знак поддержки Алексея Навального, которому яд при покушении нанесли на нижнее белье.

• За неделю фестиваль подвергся серии провокаций — в Петербурге его сорвали после доноса сотрудники Роспотребнадзора, в Москве из-за угроз и российского законодательства пришлось снять с показа фильмы о гее из Чечни и протестах в Ингушетии, демонстрацию картины, где упоминается «анексированный» Крым, пытались сорвать активисты SERB.

• В Европе кино на общественные и политические темы давно стало конъюнктурой и на фильмы «в повестке» выделяют финансирование многочисленные международные фонды, пишет директор Beat Film Festival Алена Бочарова. А в России режиссеры оказываются лишены единственного, но символически огромного вознаграждения — возможности показать свой фильм зрителям и обсудить его: «У нас отбирают возможность рассказывать и осмысливать свою же историю».

• «Потом вы жалуетесь, что кто-то называет вас «убийцами» и «диктаторами», отмечает кинокритик, профессор Университета Кальяри (Италия) Массимо Триа.

• «Фестиваль оказался на фронте очень важной борьбы, где с одной стороны — свобода, открытая дискуссия, разум, интеллект, творчество, гуманизм. С другой — угнетение, страх, варварство, примитивизация, насилие, регресс», — пишет журналист Дмитрий Колезев.

• Журналист и режиссер из Франции Александра Дальсбек отмечает, что провокаторы из SERB сегодня, как и всегда, избежали наказания: «Каким будет их следующий шаг? Они смогут спокойно подложить бомбы под сидениями кинотеатра «Октябрь»??? Сейчас они полностью одержимы фестивалем «Артдокфест», судя по их публикациям в VK».

• «Русская версия «культурной революции» Мао определенно идет полным ходом», — констатирует эстонский продюсер Макс Туула.

ВОЙНА

• В Кремле заявили о возможности полномасштабных боевых действий на востоке Украины. «В случае начала боевых и действий потенциального повторения катастрофы прохожей на Сребреницу, ни одна страна мира не останется в стороне», — сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. О переброске к границам Украины нескольких ракетных комплексов «Искандер» сообщили эксперты агентства Janes, которое занимается анализом открытых данных в оборонном секторе.

• «Действия вокруг Донбасса выглядят пропагандистской подготовкой не столько к войне, сколько к предполагаемому включению ДНР/ЛНР в состав России, — размышляет политолог Владимир Гельман. — Эффекты такого шага для экономики и для внешней политики России, похоже, не рассматриваются в Кремле как значимые».

• «Украина стала для России ловушкой: игнорировать ее нельзя, а заставить принять свою правду невозможно. Мы видим конфликт, который стал миной замедленного действия, — пишет политолог Лилия Шевцова. — Задача сегодня вернуться в Донбассе к перемирию и сосредоточиться на гуманитарных и экономических вопросах жизни населения по обе стороны противостояния».

РЕПРЕССИИ

• Сотрудники ФСБ пришли к главному редактору «Важных историй» Роману Анину — обыск может быть связан с текстом пятилетней давности о яхте Игоря Сечина.

• Сайт издания «Проект» подвергся атаке, а на его видео в YouTube и TikTok поступают массовые жалобы — все началось после выхода расследования о женах Рамзана Кадырова.

• На 3,5 года колонии осудили участника акции протеста в поддержку Алексея Навального — он, по версии следствия, распылил перцовый газ в лицо росгвардейцу.

• Среди аргументов за освобождение Навального есть и чисто прагматические, уверен экономист Константин Сонин: «То, что перед этим на него было покушение, которое не расследуется, подрывает и веру в закон, и уважение к власти. То, что лидер оппозиции находится в тюрьме, подрывает стабильность и практически гарантирует экономическую стагнацию. Не нужно любить Алексея, чтобы его немедленно освободить. Достаточно лишь понимать, как это важно для России».

• «Страна, вставшая на путь репрессий, рискует провалиться в воронку, — рассуждает доцент ВШЭ Алексей Захаров. — Репрессии плодят возмущение, на которое приходится отвечать новыми, более суровыми карами. Протестные настроения может получиться задавить, загнать под спуд — но только на время, пока очередное потрясение не окажется слишком сильным».

• «Реальность такова, что жизнь Навального — под серьезной угрозой, что, в случае худшего сценария, будет иметь серьезные последствия для режима, — пишет политолог Татьяна Становая. — У условного Кремля тут два подхода: прагматичный и пущенный на самотек. Второй и его последствия могут оказаться опасней самого «врага».

ЭПИДЕМИЯ

• В России после прививки вакциной «Спутник V» умерли четыре человека, у шестерых были серьезные побочные эффекты, пишет EUobserver со ссылкой на внутренние документы Роспотребнадзора. Вирусолог Центра им. Гамалеи, подтвердив одну смерть, заявил, что она не связана с прививкой. Глава Росздравнадзора Алла Самойлова сказала, что ни одного случая смерти после прививок не было.

• Турцию могут закрыть для российских туристов из-за ухудшения там ситуации с коронавирусом.

ПОЛИТИКА

• Третьего главу региона России за неделю сменил президент — в отставку ушел руководитель Северной Осетии Вячеслав Битаров, врио назначен Сергей Меняйло, работавший ранее полпредом в Сибирском федеральном округе, а до этого губернатором Севастополя. Его называют ставленников министра обороны Сергея Шойгу.

• За предыдущие два дня сменились главы Тувы и Ульяновской области.

IN MEMORIAM

• В Великобритании объявлен траур — ушел из жизни принц Филипп, супруга королевы Елизаветы II.