У задержанного рядом с ФСБ режиссера Виталия Манского изъяли трусы

Около здания ФСБ на Лубянке сегодня задержали режиссера Виталия Манского, который вышел с одиночным пикетом в поддержку Алексея Навального с синими трусами в руках. Позже режиссера отпустили из отдела полиции, но трусы изъяли в качестве вещдока. Об этом сообщила юрист «Правозащиты Открытки» Анастасия Буракова.

«Виталий Манский на свободе. Не придумали, что написать в протокол об административном правонарушении, поэтому составлять будут 29 декабря (ждут указаний, видимо). Трусы изъяли — теперь это вещдок в деле», — написала она Telegram.

21 декабря Алексей Навальный дозвонился до сотрудника ФСБ Константина Кудрявцева, который подтвердил, что дважды летал в Омск для уничтожения следов яда с одежды политика, а именно синих трусов трусов — оппозиционер в разговоре представился помощником секретаря Совбеза Николая Патрушева.