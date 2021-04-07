«Артдокфест» отменил показ фильма о протестах в Ингушетии

Фильм «Граница» о протестах в Ингушетии сняли с показа на фестивале документального кино «Артдокфест». Как пояснил в Facebook президент фестиваля Виталий Манский, накануне он узнал, что картине отказали в получении прокатного удостоверения. Минкульт усмотрел в ней материалы, нарушающие законодательство о противодействии терроризму и экстремистской деятельности.

«В 2018 году было подписано соглашение о передаче ингушских земель Чеченской республике. Ингуши протестовали и боролись за справедливость. После очередных митингов 2019 года началось уголовное преследование лидеров и участников протеста», — говорится в анонсе фильме на сайте фестиваля.

Манский рассказал, что по закону, в случае показа фильма юридическое лицо, проводящее «Артдокфест», лишится возможности проводить фестивали на три года.