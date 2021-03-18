Путин, защити

Полк спецназа имени Ахмата Кадырова в Чечне записал видеообращение к Владимиру Путину с просьбой «пресечь попытки оскорбления» от «Новой газеты». Один из бойцов заявил, что личный состав «принуждают взять на себя ответственность», чтобы пресечь «нападки» СМИ.

Ролик опубликован на странице полка в Instagram. В нем показаны силовики, оружие и бронетехника на территории подразделения. В подписи к видео авторы обращения просят Владимира Путина пресечь «информационную войну», развязанную против полка, и называют «основным рупором» борьбы «Новую газету».

«Обращаемся к Вам с просьбой обратить внимание на гнусные нападки фейкового издания, каковой является «Новая газета», в адрес наших бойцов. Мы готовы выполнить любой Ваш приказ», — говорится в обращении. «Общеизвестно, что этот рупор крепко держат в своих руках западные спецслужбы, обильно финансирующие подрывную деятельность так называемых либеральных СМИ на территории РФ. Им, конечно же, не нравится, что наш Полк внес большой вклад в установление мира и порядка на территории ЧР, и сегодня твердо стоит на защите целостности России».

Также в письме отмечается, что уничтоженные полком террористы были иностранными агентами. «Иностранным агентом, как известно, признана и «Новая газета» с Милашиной, проводящая подрывную деятельность против России». «Новая» не входит в список иностранных агентов.

По словам авторов поста, «информационная война» началась «после успешной спецоперации по уничтожению последней банды международных террористов на территории ЧР во главе с эмиром «Имарата Кавказ» (запрещенная на территории РФ».

Один из сотрудников полка на видеозаписи говорит: «Нас уже принуждают к тому, чтобы кто-то один из нас взял на себя ответственность, чтобы пресечь оскорбления всего личного состава».

15 марта «Новая газета» опубликовала материал о внесудебных казнях в Чечне. Бывший сотрудник полка спецназначения Сулейман Гезмахмаев рассказал изданию, что лично охранял десятки задержанных на территории полка, видел пытки и знает не менее чем о 13 убийствах. После выхода статьи на издание была совершена химическая атака, а 17 марта власти Чечни призвали закрыть «Новую газету», в Грозном прошел митинг. Накануне вечером сообщалось, что полицейские задержали троих родственников Гезмазхмаева, требуя выдать информацию о местонахождении его семьи и добиться того, чтобы он подписал письмо с покаяниями.