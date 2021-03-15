«Новая газета» сообщила о химической атаке

Здание, в котором находится редакция «Новой газеты», подверглось химической атаке. В помещениях сохраняется стойкий резкий химический запах, который чувствуют все посетители и сотрудники редакции, а также других организаций, расположенных в здании. Источник атаки пока не установлен. На месте работают МЧС, МВД и ФСБ.

«По мнению наших сотрудников, изучавших обстоятельства нападения в июле 2017 года на дом и машину журналистки Юлии Латыниной, запахи очень похожи. Тогда дом и машину Латыниной обрызгали едким газом неизвестного состава, обладающего неприятным запахом», — пишет «Новая».

Издание отмечает, что это не первый случай атаки на здание, в котором находится редакция. В апреле 2017 года в редакцию пришло письмо в конверте, в котором находился неизвестный белый порошок. В октябре 2018 года неизвестные привезли к зданию редакции «Новой» три клетки с овцами, одетыми в жилетки «Пресса». За несколько дней до этого к зданию редакции неизвестные подбросили похоронный венок с угрозами в адрес журналиста Дениса Короткова, после этого там же была обнаружена корзина с отрезанной головой барана, с угрозами в адрес уже всей редакции.