Министр печати Чечни призвал прекратить «враждебную деятельность» «Новой газеты»

После публикации в «Новой газете» статьи о пытках и казнях в Чечне министр печати республики Ахмед Дудаев потребовал «принять меры в рамках российского и международного права, чтобы прекратить откровенно враждебную деятельность этого издания по отношению к чеченскому народу».

По словам Дудаева, статья Елены Милашиной «Я служил в чеченской полиции и не хотел убивать людей», вызвала «волну возмущения и справедливого народного гнева» в республике. Публикацию он в Instagram называет «очередной провокацией» и «гнусной клеветой». «Новая» работатет, «высасывая из пальца вымышленные невинные жертвы, крышуя беглых преступников-дегенератов, распространяя заведомо ложные сведения, порочащие честь и достоинство героических сотрудников правоохранительных органов — многие годы верой и правдой защищающих целостность России», пишет Дудаев.

«Чеченская Республика давно находится в зоне пристального внимания врагов нашей страны. Она является одним лидеров всевозможных позитивных рейтингов, свидетельствующих о грамотно выстроенной Главой ЧР, Героем России Рамзаном Кадыровым общественно-политической и социально-экономической политики региона. Более того, Чеченская Республика — единственный регион в мире, где полностью уничтожен терроризм <…> Эти успехи не нравятся врагам России, «Новой газете» и госпоже Милашиной, обладательнице всевозможных госдеповских призов за проведение вредительской деятельности на территории РФ», — утверждает министр.



По его словам, жители Чечни «справедливо требуют у руководства страны и региона принять меры в рамках российского и международного права, чтобы прекратить откровенно враждебную деятельность этого издания по отношению к чеченскому народу», а журналистское сообщество солидарно с их мнением: «Мы призываем коллег из всех регионов России не считать журналистами сотрудников данного издания».

15 марта «Новая газета» опубликовала рассказ бывшего сотрудника Полка патрульно-постовой службы полиции имени Ахмата Кадырова Сулеймана Гезмахмаева, который рассказал о задержаниях, пытках и казнях в Чечне. Гезмахмаев и сам принимал участие в задержании сотен жителей республики и охранял в подвале спортзала полка им. Кадырова минимум 56 задержанных. Он также стал свидетелем 13 убийств.