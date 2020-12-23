Charite опубликовала отчет о лечении Навального

«Фактически, установление причастности агента «Новичок» и продуктов его биотрансформации в этом случае было достигнуто только через несколько дней после установления диагноза отравления ингибитором холинэстеразы и не повлияло на терапевтические решения, — говорится в статье (перевод «ВотТак»). — Тесты на активность бутирилхолинэстеразы, которые в основном используются в качестве теста функции печени, широко доступны в повседневной клинической практике и обычно являются единственным лабораторным параметром для подтверждения клинического диагноза отравления фосфорорганическими соединениями».

Решающими факторами благоприятного исхода для пациента стали интубация и искусственная вентиляция легких в течение 2–3 часов после появления симптомов и отсутствие предшествующей тяжелой гипоксии, говорится в отчете.

«Начало и продолжительность терапии атропином в течение первых двух дней остаются неясными. К счастью, несмотря на высокий риск аспирации в начальный период потери сознания и колонизацию несколькими бактериями с множественной лекарственной устойчивостью, у пациента не развилось серьезной инфекции. Его хорошее состояние здоровья до отравления, вероятно, способствовало его выздоровлению», — пишут медики.

Статья подписана 14 профессорами медицины, отмечает Навальный. «Боюсь, что теперь даже незыблемого авторитета «доктора» Мураховского — бывшего главного врача Омской больницы скорой помощи, а ныне министра здравоохранения Омской области — не хватит, пишет политик. — И надо же как интересно, ни про диабет, ни про панкреатит эти 14 немецких профессоров не пишут. Не нашли у меня ничего такого. Видимо Мураховский просто использовал особо чувствительный стетоскоп, которого в Шарите не было. Передовая разработка отечественной «оборонки».



«В Charité врачи диагностировали у Навального тяжелое отравление, вызванное ингибитором холинэстеразы. 2 сентября 2020 года правительство Германии объявило, что испытания, лаборатории вооруженных сил Германии подтвердили наличие химического агента нервно-паралитического действия «Новичок». Этот вывод был подтвержден Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО). С согласия Навального команда врачей ответила на запрос журнала The Lancet опубликовать отчет о болезни», — указано в пресс-релизе немецкой клиники.

Алексея Навального госпитализировали утром 20 августа в реанимацию омской больницы, ему стало плохо на борту самолета. Сторонники политика сразу заподозрили отравление и настаивали на его перевозке в германскую клинику. Российские врачи в транспортировке отказывали, ссылаясь на нестабильное состояние пациента. Однако вечером в пятницу разрешили перевозку. Спецлаборатория вооруженных сил ФРГ установила следы химического вещества группы «Новичок» в организме политика. Это подтвердили лаборатории Франции и Швеции. При этом главврач омской больницы говорил, что основной диагноз, который поставили политику — нарушение обмена веществ. Российские медики также заявляли, что ядов в крови и моче Навального не выявлено. 7 сентября Навального вывели из искусственной комы. Сейчас он проходит курс реабилитации.

Отравление Навального в августе было второй попыткой — ранее покушение совершили в Калининграде и при этом едва не убили Юлию Навальную, писали 14 декабря в совместном расследовании The Insider, Bellingcat, CNN и Der Spiegel. За преступлением стоят сотрудники ФСБ. 21 декабря Навальный опубликовал видео, на котором он общается с сотрудником ФСБ Константином Кудрявцевым, который, думая, что разговаривает с помощником главы Совета безопасности Николая Патрушева, подтвердил, что занимался удалением следов яда с одежды политика.