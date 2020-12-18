Главное в политике за 18 декабря

ГЛАВНОЕ

• Три года колонии запросило обвинение для муниципального депутата Юлии Галяминой — ее судят по «дадинской» статье о неоднократных нарушениях проведения массовых акций. Причиной уголовного преследования стали «публикации лозунгов с призывом к участию 15 июля в несогласованном митинге» — тогда активисты кампании «Нет!» организовали сбор подписей с требованием отменить результаты голосования по изменению Конституции. После этого некоторые устроили стихийное шествие, после чего начались задержания.

• В последнем слове на суде Галямина поблагодарила своих преследователей: сотрудников полиции, центра «Э» и ФСБ, следователей, судей, их помощников, прокуроров, администрацию президента и лично Владимира Путина: «Вы не только помогли мне увидеть, как много людей встало рядом со мной. Вы не только сделали меня сильнее, дав опыт стойкости и умения радоваться жизни, несмотря ни на что. Вы доказали всей стране, что я представляю для вас реальную угрозу».

• «Единственная цель «дадинской» статьи — запугивание протестующих колонией, а для Юлии Галяминой — прямой недопуск до выборов в Госдуму», — уверены юристы «Апологии протеста».

• «Это вот оно и есть, путинское время. Без единого шва, в совершенной гармонии. Старый людоед», — прокомментировал требование прокурора писатель Виктор Шендерович. Сама Галямина после заседания сказала, что «три года на фоне отравления Навального — детский сад».

• Политолог Екатерина Шульман отмечает, что Галямина «сумела как-то переизобрести судебный процесс над собой в продленное публичное политическое событие собственного авторства»: «Процедура, имеющая целью лишить человека субъектности, превращена в нечто противоположное. Это довольно удивительно и как манифестация величия духа человеческого: все же человека нельзя победить без его согласия».

• Приговор огласят 23 декабря.

ПОЛИТИКА

• Взыскать с Алексея Навального 350 тыс. руб. в пользу Александра Удодова, бывшего зятя премьера Михаила Мишустина, постановил суд —ранее ФБК выпускал расследование о недвижимости Мишустиных, в котором упоминался бизнесмен. Кроме того, расследователи писали, что Удодов не только связан с мошенническими схемами с возвратом НДС, но и приобретал квартиры в нью-йоркском доме, через который отмывались деньги, фигурирующие в расследовании Сергея Магнитского. Бывшим зятем премьера Удодов значится с сегодняшнего дня — органы ЗАГС официально расторгли его брак с дочерью главы кабмина Натальей Стениной. Всего два дня назад стало известно, что в причастности к махинации с НДС на 5,2 млрд руб. Удодова подозревают следователи Германии.

• Неизвестные попытались взломать аккаунты в соцсетях и мессенждерах шестерых авторов расследования о дочери и бывшем зяте Путина — Катерине Тихоновой и Кирилле Шамалове. «Попытки взлома произошли после пресс-конференции Путина, на которой обвинил авторов в работе на западные спецслужбы», — отмечают журналисты.

• Реакции и комментарии на пресс-конференцию президента продолжают поступать. «Это человек, который искренне уверовал в собственную миссию, окончательно смирился с тем, что на пиру мировых лидеров не быть ему желанным гостем, и теперь убеждает — себя, а не нас, — что курс на изоляцию выбран абсолютно верно», — пишет о Путине публицист Иван Давыдов.

• «Ключом к пониманию тех, что нынче правят богоспасаемым отечеством нашим, конечно же, являются тексты Шаламова, — уверен журналист, историк Виктор Мучник. — И прежде всего те, в которых он с дотошностью и точностью антрополога анализирует психологию «блатарей»».

• Читайте на NT также мнения политологов Алексея Макаркина, Константина Калачева и Аббаса Галлямова, журналистки Светланы Прокопьевой и экономиста Дмитрия Травина.

В МИРЕ

• 38 американских штатов подали совместный антимонопольный иск против Google — они обвиняют компанию в расширении своей монополии на рынке поисковых сайтов за счет «умных» аудиоколонок, телевизоров и автомобилей.