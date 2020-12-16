Зятя Мишустина заподозрили в отмывании бюджетных средств

Александра Удодова, зятя главы российского правительства Михаила Мишустина, в Германии подозревают в причастности к одной из крупнейших махинаций с НДС в российской истории на 5,2 млрд рублей. «Открыте медиа», которые пишут об этом, отмечают, что по масштабу это сопоставимо с делом Сергея Магнитского, когда из бюджета было похищено 5,4 млрд рублей налогов на прибыль.

Уголовным делом об отмывании средств в отношении Удодова занимаются следователи прокуратуры немецкого города Кобленц. Они называют предикатным преступлением, то есть предшествующим отмыванию дело Сергея Данилочкина — бывшего владельца аудиторской компании «Волтерс Волс», которого в 2016 году заочно осудили на 10 лет лишения свободы, хотя к тому времени он уехал в США. Его признали виновным в возмещении НДС на 5,2 млрд руб. фирмами-однодневками за потребительские товары, которых не существовало.

«Разумеется, расследование идет в Германии и Швейцарии, но не в России: Генпрокуратуре РФ понадобилось полгода, чтобы в ответ на запрос о правовой помощи сообщить немецким коллегам, что Удодов проходил свидетелем по делу, но оснований для привлечения его к ответственности не нашлось», — пишут «ОМ».

Немецкие следователи подозревают, что часть похищенных из российского бюджета денег прошла через счета европейских компаний Удодова — они инвестировали в логистический бизнес в Германии, строительство дата-центра в России и покупку элитной недвижимости в Москве. При этом две квартиры достались детям Мишустина.

«ОМ» отмечает, что зять российского премьера оказался соседом «золотого полковника» Дмитрия Захарченко, у которого при обысках нашли 8,5 млрд руб. Соседи хорошо общались — в материалах слежки за Захарченко есть информация о его деловой встрече с Удодовым.