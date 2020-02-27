ФБК рассказал о возможной связи Мишустина с делом Магнитского

Зять премьер-министра Михаила Мишустина не только связан с мошенническими схемами с возвратом НДС, но и приобретал квартиры в нью-йоркском доме, через который отмывались деньги, фигурирующие в расследовании Сергея Магнитского. Об этом говорится в расследовании Фонда борьбы с коррупцией.

Бизнесмен Александр Удодов, который подозревался в мошенничестве с возвратом НДС и связан с недвижимостью семьи премьер-министра России Михаила Мишустина, является с 2008 года мужем его сестры. Об этом предприниматель сам рассказал в интервью «Известиям».

ФБК выяснил, что после свадьбы с сестрой Мишустина Удодов приобрел по схеме, когда недвижимость оформляется в собственность юрлица и приобретается компания, шесть квартир в доме 20 Pine Street в Нью-Йорке в трехстах метрах от Уолл-стрит. Пять из них на сумму $5,1 млн были куплены 23 декабря 2009 года, еще одна — летом 2010-го за $1,3 млн.

«Квартиры, кстати, к 2018-му году все продали. Очень надеемся, что семья чиновника не забыла указать этот доход в своих налоговых декларациях», — отмечается в расследовании.

Здание по адресу 20 Pine Street фигурировало в мошеннической схеме с НДС, которую раскрыл юрист Сергей Магнитский. Тогда участники аферы вывели $230 млн из России. Часть этих денег была переправлена на счета фирм Дениса Кацыва, сына бывшего вице-президента РЖД. На них он купил 5 квартир по адресу 20 Pine Street в Нью-Йорке. При этом Кацыв приобрел недвижимость на три недели раньше Удодова — 30 ноября 2009 года. В ФБК считают, что это не случайность, так как оба бизнесмена связаны с махинациями с НДС.