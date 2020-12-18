Суд взыскал с Навального 350 тысяч в пользу экс-зятя премьера Мишустина

Люблинский суд Москвы частично удовлетворил иск Александра Удодова, бывшего зятя премьер-министра Михаила Мишустина, к Алексею Навальному. За распространение оппозиционером сведений порочащих честь и достоинство бизнесмена суд постановил взыскать с политика 350 тыс. руб.

«Честь номинала главы правительства (а нет сомнений, что целью иска была никакая не защита Удодова, а попытка Мишустина получить бумажку для защиты от будущего и неминуемого уголовного преследования) оценена в 350 000 рублей из 500 000 заявленных», — сообщили в ФБК.

Удодов подал иск в июле. Ранее ФБК выпускал расследование о недвижимости Мишустиных, в котором упоминался бизнесмен. Кроме того, расследователи писали, что Удодов не только связан с мошенническими схемами с возвратом НДС, но и приобретал квартиры в нью-йоркском доме, через который отмывались деньги, фигурирующие в расследовании Сергея Магнитского.

16 декабря «Открытые медиа» сообщили, что в причастности к махинаций с НДС на 5,2 млрд руб. Удодова подозревают следователи Германии. По их данным, часть похищенных из российского бюджета денег прошла через счета европейских компаний бизнесмена.

18 декабря органы ЗАГС расторгли брак между Удодовым и Натальей Стениной, сестрой премьер-министра Михаила Мишустина.