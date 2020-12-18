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Подозреваемый в отмывании средств бизнесмен Удодов развелся с сестрой премьера Мишустина

18.12.2020

18 декабря органы ЗАГС Москвы расторгли брак между бизнесменом Александром Удодовым и Натальей Стениной, сестрой премьер-министра Михаила Мишустина. Заявление было подано месяц назад, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник. Сам Удодов подтвердил эту информацию. 

16 декабря «Открытые медиа» писали, что Удодова в Германии подозревают в причастности к одной из крупнейших махинаций с НДС в российской истории на 5,2 млрд руб. Следователи подозревают, что часть похищенных из российского бюджета денег прошла через счета европейских компаний Удодова.

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