Подозреваемый в отмывании средств бизнесмен Удодов развелся с сестрой премьера Мишустина

18 декабря органы ЗАГС Москвы расторгли брак между бизнесменом Александром Удодовым и Натальей Стениной, сестрой премьер-министра Михаила Мишустина. Заявление было подано месяц назад, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник. Сам Удодов подтвердил эту информацию.

16 декабря «Открытые медиа» писали, что Удодова в Германии подозревают в причастности к одной из крупнейших махинаций с НДС в российской истории на 5,2 млрд руб. Следователи подозревают, что часть похищенных из российского бюджета денег прошла через счета европейских компаний Удодова.