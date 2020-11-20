Главное в политике за 20 ноября

ГЛАВНОЕ

• 20 лет колонии строгого режима запросило обвинение для экс-главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна.

• Избранный жителями Шестун в 2018 году поддержал протесты против свалок в Подмосковье. Отставки от него потребовал губернатор Андрей Воробьев.

• Шестун рассказывал об угрозах со стороны Воробьева, главы управления «К» ФСБ Ивана Ткачева и начальника управления президента по внутренней политике Андрея Ярина.

• Всю историю конфликта он излагал в письме главе СК Александру Бастрыкину, но защиты не нашел.

• Шестуна арестовали 14 июня 2018 года — ему инкриминируют особо крупное мошенничество, легализацию денежных средств, полученных в результате совершения преступления, незаконную предпринимательскую деятельность и получение особо крупной взятки.

• В СИЗО он несколько раз объявлял голодовки, его кормили принудительно. Также он резал вены в знак протеста.

• Летом 2019 года Шестун выдвинул свою кандидатуру на выборах, но получил отказ в регистрации из-за того, что не смог открыть избирательный счет: администрация СИЗО отказалась пустить к нему нотариуса.

ЭПИДЕМИЯ

• Власти Москвы намерены привить от COVID-19 около 10 млн человек — в бюджете города на 2021 год на это заложено 10 млрд руб.

• Жители Перми и Воронежа больше остальных в России рискуют заразиться коронавирусом, показало исследование «СберИндекса».

СТИХИЯ

• Десятки тысяч жителей Приморья остались без электричества тепла и воды — на край обрушился циклон, принесший дожди, снегопады, сильный ветер, что привело к образованию наледи на дорогах, деревьях, линиях электропередач. В регионе введен режим ЧС.

МЕДИА

• Псковская журналистка Светлана Прокопьева стала лауреатом Международной премии за свободу прессы Комитета защиты журналистов — суд в России признал ее виновной в оправдании терроризма.

БЕЛОРУССИЯ

• Белорусская оппозиция создала новый координационный совет — имена его членов держатся в тайне для их защиты, сообщила Светлана Алексиевич изданию Spiegel. Позже она пояснила, что в тайне держатся имена новых членов совета.

• Литва, Латвия и Эстония расширили санкции против Минска, внеся в список министров информации и спорта, а также сотрудников милиции.

• В Минске тысячи человек простились с убитым Романом Бондаренко.