Светлану Прокопьеву признали виновной

Второй Западный окружной военный суд приговорил журналистку Светлану Прокопьеву к штрафу в 500 тыс. руб. по делу об оправдании терроризма. Обвинение ранее требовало назначить ей шесть лет колонии и запретить заниматься журналистикой четыре года. Журналистка сообщила, что намерена обжаловать приговор.

Уголовное дело против Прокопьевой возбудили из-за ее материала, где она озвучила свою позицию о причинах теракта в ФСБ Архангельска: государство «само воспитало» поколение граждан, которые борются с ним. Взрыв на входе в здание ФСБ в Архангельске произошел утром 31 октября 2018 года. В результате погиб 17-летний молодой человек, принесший бомбу, еще три человека получили травмы. Подрывник относил себя к анархистам.

Оправдать журналистку требовали как ее коллеги, так и правозащитники. Но на оправдательный приговор надежды было мало.

«Мы убеждены — уголовное дело Светланы Прокопьевой имеет откровенно политический, показательно расправный характер и ставит целью запугать российских журналистов. Когда за политическое суждение прокурор требует посадить журналиста на шесть лет, когда работа журналиста приравнивается к преступлению — это убивает профессию», — указали в своем заявлении более 30 правозащитников.

Берут заложника, обвиняют заложника в оправдании терроризма, требуют выкуп. — ivan davydov (@ivan_f_davydov) July 6, 2020

«Оправдать Светлану Прокопьеву теперь, когда за нее вступились вообще все, — для власти значит признать свою слабость, а это не по блатным понятиям. Это значит дать нам поверить в себя, понять, что общественное давление на силовиков-беспредельщиков может быть эффективным. Это опасно для них. И они не допустят такого», — отмечал Виктор Шендерович.

Сама Прокопьева перед оглашением приговора написала в Facebook, что «один на один с этой судебной бюрократией я бы не справилась».

Открытое письмо и отрывок из текста, за который осудили Светлану Прокопьеву, читайте здесь. Ее последнее слово на суде — здесь.

Фото: Маша Борзунова, телеканал «Дождь»

